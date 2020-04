Diamantdronningen om Wafandes helvede: - Han lider

De andre 'Over Atlanten'-deltagere er ved at være trætte af Wafandes brok og spydigheder

'Over Atlanten' er et vildt eventyr, hvor seks kendte danskere bliver presset til det yderste på de omkring 6000 kilometers sejlads fra Lanzarote til Saint Martin i Caribien.

Optagelserne fra turen har seerne kunnet følge hver søndag på Dplay og Kanal 5, hvor det nu er blevet tid til syvende afsnit.

Alt kører dog ikke helt på skinner, og i løbet af afsnittet er især Jesper Vollmer træt af at høre på brok fra Wafande, som ikke er helt tilfreds med alt på båden.

- Jeg er sgu ret forundret over, at der er nogle som Wafande, der virkelig kører gadedrengen på og hans lille rebelshow hele vejen igennem. Der kom jo ikke noget positivt ud af munden på ham. Og jeg gider ikke have de sidste dage ødelagt på grund af intriger, dårlig stemning og spydigheder. Jeg gider det ikke, siger kokken i afsnittet.

Katerina Pitzner, der i løbet af optagelserne kom så tæt på Wafande, at der efterfølgende har været kæresterygter om dem, deler den holdning. Derfor har hun været nødt til at trække sig lidt fra ham.

- Wafande har det svært - og har haft det svært. Han har virkelig været meget påvirket af det herude. Selvom jeg på mange områder deler hans frustration og så videre, er han er gået meget ned, og jeg har bare følt, at for at jeg ikke går ned, er jeg er nødt til at skabe noget space for at holde mig selv kørende, siger hun i afsnittet, inden hun afslutter:

- Han lider. Han har det sgu ikke nemt. Det har han ikke, slår hun fast.

Jesper Vollmer vil ikke have ødelagt turens sidste dage med dårlig stemning. Foto: Dplay

'Et helvede'

Da Ekstra Bladet talte med Wafande til pressemødet i forbindelse med programmet, lagde han heller ikke skjul på, at det ikke var noget, han havde nydt specielt meget.

- Det var et helvede, sagde han tilbage i marts og fortsatte:

- Prøv at forestille dig at være fanget på en båd med 15 fremmede mennesker og ikke kunne komme væk. Det var ikke lige, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg følte mig fanget. Jeg er et rastløst menneske, og det var ikke så inspirerende, som jeg havde håbet på, sagde Wafande.

Du kan se klippet fra afsnittet i videoen over artiklen

