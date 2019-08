Didde fra Bryggen: Det må I skide meget undskylde!

Didde fra 'Familien fra Bryggen' er blevet så stresset, at hun ikke helt kan holde styr på sine sociale medier

Torsdag aften er der premiere på endnu en sæson af føljetonen om den skøre familie fra Bryggen, der i mere eller mindre (selv)iscenesatte mediestunts gør deres bedste for at lave gak og løjer til ære for TV3 og de tilhørende seere.

Deltagelsen i programmet er tilsyneladende så stressende, at en af de gennemgående karakterer - Didde Skjeldmose - har svært ved at overskue sine reklameaktiviteter på de sociale medier.

I forbindelse med et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring en konkurrence har hun derfor fået byttet grundigt rundt på Facebook og Instagram.

Og hvad gør man så? Man lægger naturligvis en video på Instagram, hvor man forsøger at redde trådene ud.

- Ved I hvad, jeg har lavet en fejl. Det må I altså skide meget undskylde. Jeg ved godt, man ikke kan dele på Instagram. Men jeg er altså pisse forvirret. Der er premiere på 'Familien fra Bryggen' i aften. Det er derfor jeg er så stresset. Og af alle mulige andre grunde, siger Didde i videoen.

Forvirret

I den ledsagende tekst skriver hun kort og præcist:

'Sorry alle sammen. Jeg er forvirret og ikke en haj til Insta'.

Undskyldningen er blevet taget godt imod af hendes fans, der opfordrer hende til ikke at tage det så tungt.

'Man behøver ikke være en haj til noget som helst, bare vær dig selv', skriver en bruger, der kalder sig hnrk_ndrsn, mens en anden supplerer:

'Never mind du er jo skæppe skøn alligevel - fedt garn'

