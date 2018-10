Didde fra 'Familien fra Bryggen': - Jeg bliver draget

Det går aldrig stille for sig, når Linse og Didde er i selskab med hinanden. De to rapkæftede damer lægger aldrig fingre imellem, hvilket har resulteret i, at seere af 'Familien fra Bryggen' har hørt om alt fra Linses familieliv til hendes tørre skede.

I aftenens afsnit af det populære TV3-program løfter de to blondiner sløret for, at Didde går Misse Møghe fra 'Matador' i bedende.

Misse Møhge fik en umanerlig evne til at drage mænd, efter hendes mand, lærer Andersen, døde i serien.

Nu afslører Didde Skjelmose under et shoppetur med Linse, at hun også er i stand til at drage som en anden Misse Møghe.

Det er bare ikke vaskeægte levende mænd, hun drager - tværtimod.

Købe billige varer

De to veninder står i en såkaldt kineserbutik i Spanien, hvor de vil købe billige varer, som solbriller og hatte, da Didde pludselig bliver meget begejstret for en kop.

Koppen, som hun gerne vil give til sin chef, vil han nok ikke ligefrem havde stående på sit skrivebord, da hanken er formet som en penis. Og det er netop penisser, som Didde bliver draget af.

- Jeg ved ikke hvorfor, jeg bliver draget af penisserne, men det gør jeg. Pludselig er der penisser over alt, og der står jeg, forklarer Didde i aftenens udgave af 'Familien fra Bryggen'.

Men penis-koppen er ikke den eneste attrap i kineser-butikken, som Didde får draget den dag.

Se klippet, hvor Diddes evne til at drage går helt amok.

'Familien fra Bryggen' bliver sendt hver torsdag klokken 20 på TV3.

