Direkte på stream: Premieredato afsløret

Opfølgeren til den legendariske 80'er-komedie 'Coming to America' får premiere 5. marts 2021 på streamingtjenesten Amazon Prime Video.

'Coming to America', der udkom i 1988, handler om den rige afrikanske Prins Akeem (Eddie Murphy) fra Zamunda, der rejser til Queens i New York sammen med sin bedste ven og tjener, Semmi (Arsenio Hall), for at finde sin kommende hustru.

Eddie Murphy og Arsenio Hall spillede begge fire forskellige roller i filmen, der var en kæmpe succes og indtjente omkring 300 millioner dollar på verdensplan. Budgettet var på 36 millioner dollar.

Både Murphy og Hall vender tilbage i toeren sammen med James Earl Jones som King Jaffe Joffer, Shari Headley som Queen Lisa, John Amos som Cleo McDowell, Louie Anderson som Maurice og hele slænget fra frisørsalonen.

Af nye skuespillere kan opleves Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler og Bella Murphy.

I toeren, der har fået titlen 'Coming 2 America', finder Prins Akeem ud af, at han har en ukendt søn (Jermaine Fowler) i New York. For at ære sin døende fars sidste ønske om, at den ukendte søn udnævnes til kronprins, må Akeem og Semmi igen sluge kulturchokket og tage den lange rejse fra Zamunda til Queens.

