Disney advarer om racisme

Her er eksempler på nogle af de film, som Disney+ nu bringer disclaimers omkring:

Lady og vagabonden

I filmen fra 1955 optræder to siamesiske katte, som begge reflekterer anti-asiatiske stereotyper. Derudover er flere hunde på hundeshelteret ligeledes karikerede med stærk accent, hvilket reflekterer stereotyper for de lande, de skal forestille at komme fra.

Aristocats

Der var nok ikke mange, som tænkte over, at filmens siamesiske kat var stereotyp, da filmen fik premiere i 1970. Men netop kattens stærke accent, og det faktum at skuespilleren, som lægger stemme til, er hvid, har fået Disney til at advare om denne film. Derudover er der en scene i filmen, hvor den siamesiske kat spiller på klaver med spisepinde.

Dumbo

En gruppe krager med overdrevne og stereotype stemmer gør, at denne film fra 1941 også får en advarsel. Stemmerne er tydeligt lavet som en afspejling af, hvordan afroamerikanere taler. Derudover er en af kragernes navn, Jim Crow, en reference til en racistisk adskillelseslov i det sydlige USA. Denne krage får desuden lagt stemme af en hvid skuespiller.

Junglebogen

Det er Kong Louie, som er problemet i 'Junglebogen' fra 1968. Kong Louie er en abe med dårlige sproglige egenskaber, som synger jazz og er doven. Karakteren er blevet kritiseret for at være en racistisk karikatur af afroamerikanere.

Peter Pan

I filmen fra 1953 bruges det racistiske udtryk 'redskins' om indfødte amerikanere. Derudover danser Peter Pan iført en hovedbeklædning af fjer, hvilket Disney nu kalder 'en form for hån og appropriation af indfødte menneskers kultur og billede.'

Kilde: BBC