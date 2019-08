Ditte Okman om 'Beverly': Skabt i syg potkoger

Vi er nogen, der har ventet meget længe. Og frygtet det lige så længe. 90'ernes største tv-succes 'Beverly Hills 90210' havde varslet en 'remake', og da både 'Dallas' og 'Melrose Place' blev dundrende fiaskoer, har fans af Steve, Kelly og Donna bidt negle; hvor patetisk kunne det blive for de voksne karakterer.

Well, lad mig starte med at sige; det er slet ikke så tosset. Omend man føler, man er vidne til lidt af et syretrip. Man har klogt nok valgt ikke at køre serien videre i karakterernes verden. Den nye version handler med andre ord ikke om Steve, Kelly og Donna. Den handler derimod om Ian Ziering, Jennie Garth og en økonomisk flad Tori Spelling.

Og særligt det sidste er voldsomt morsomt. Historien udspiller sig i anledning af seriens 30 års-jubilæum, og allerede her bliver det en lille smule sært, for serien har faktisk kun 29 års-jubilæum, al den stund at den amerikanske premiere var oktober 1990.

Men hvem hænger sig i den slags detaljer? Skuespillerne skal mødes i Las Vegas for at promovere seriens jubilæum, og med grotesk humor bliver deres virkelighed og tilværelse efter serien rullet ud på tåkrummende vis - al sammen i en skøn blanding af fakta og fiktion.

Næsten hele det oprindelige hold er samlet. Fra venstre er det Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Brian Austin Green, Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth og Ian Ziering. Foto: TV2

Tori Spelling har seks børn med en døgenigt af en mand, hun er økonomisk rabundus og har kun kunnet mætte de mange munde ved hjælp af et realityshow, som nu er blevet lagt ned. Hvis man følger hende på Facebook, vil man vide, at det én til én er sandheden.

Flere gange bliver der refereret til det mystiske i, at hendes far opfandt tv-serien, men efterlod hende uden en eneste royalty-krone. Ikke en klink. Ikke en rød reje. Lige som man på brutal vis henviser til det faktum, at hendes mor snød hende for hendes fars arv på op mod 500 millioner dollars - og i øvrigt aldrig rigtig har kunnet drive en eneste af sine mange muligheder til noget som helst succesfuldt eller bare halvfornuftigt. Surt. Og ret sjovt. Tori Spelling er en selvironisk stjerne i den serie. Man sidder med en fornemmelse af, at hun burde spille med i en række komedier.

Jennie Garth er i serien - som i virkeligheden - blevet skilt tre gange, og selvom hun helst lever sit liv som Jennie, kan folk over 35 år kun se hende som Kelly, mens alle der under ikke aner, hvem helvede hun er. Frustrerende for hende - og jo nok tættere på virkeligheden, end man lige tror. Den tv-serie var jo på mange måder en showstarter - men blev i den grad også deres alles showstopper.

De medvirkendes identitet er udvasket. Den blev flydende med den uendelige række af genudsendelser. Og den nye omgang 90210 gør en dyd af at portrættere de medvirkendes lidt kummerlige taberliv netop grundet seriens eviggyldige succes. Med en humoristisk tilgang til seriens morderiske effekt udstilles livet efter. Nedturen blottes på syret meta-agtig vis.

Jennie Garth og Jason Priestley har, præcis som i 90'ernes serie, et anstrengt forhold og ender i kassen. Ian Ziering, der i serien var en opblæst rigmandsdreng, er i runde to en opblæst rigmandsdreng. Som lever af fitness og har en solbrun kone med platinblond hår.

Andrea Zuckerman er stadig usexet, og man må da give hende, at hun som den eneste kvinde i serien holder det helt naturlige look. Hun er faktisk alderssvarende med crepet hals og tunge øjenlåg. Hun er blevet bedstemor i serien og er lige så kedelig, som hun altid har været.

Det er svært at se, hvordan serien udvikler sig, og jeg har på fornemmelsen, at man skulle have holdt sig til at lave en film på eksempelvis Netflix. Men lad os se. For selv om manuskriptet lugter af at være blevet til i en ordentlig potkoger, så må man bare huske på, at sådan én altså også kan være ret morsom.