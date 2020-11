Dommer-fadæse: - Det var ren panik

Da Sara Bro og Morten Kjeldgaard fredag aften skulle have point i 'Vild med dans', gik det helt galt for den garvede dommer Britt Bendixen.

Hun fik nemlig ikke fat i sit eget pointskilt, og derfor hev hun i panik Nikolaj Hübbes op fra gulvet.

Det viste sig dog at være det forkerte. I stedet for et syv-tal, viste Britt Bendixen nemlig et seks-tal, og det fik hende til at udbryde:

- Det er flovt. Ej, hvor er det flovt, lød det nemlig fra dommeren, mens forvirringen var total i dommerpanelet.

Efter fredagens afgørelse satte Britt Bendixen et par ord på, hvad der gik galt ved dommerbordet.

- Det var fordi, jeg havde givet syv, og jeg var sikker på, at Nikolaj Hübbe også havde givet syv. Jeg havde ikke fået hentet mit skilt, fordi der gik så lang tid, så jeg tænkte, at jeg bare lånte Nikolajs skilt, fordi vi havde givet det samme. Og så så jeg pludselig, at det var en sekser, og så måtte jeg sige, at jeg altså havde givet en syver, lød det med et grin fra dommeren til Ekstra Bladet.

Britt Bendixen kom til at løfte Hübbes skilt. Foto: Mogens Flindt

Selvom hun under showet fortalte, at hun var pinlig over brøleren, tager hun dog hele situationen med et smil:

- Det var ren panik. Det er det, der sker. Det er ikke noget, der får mig til at græde mig selv i søvn i nat, for jeg havde afgivet min stemme. Man siger jo, hvad man stemmer, inden man løfter skiltet, så de ved de i producerrummet, hvad man har dømt, så jeg havde fortalt, at jeg dømte syv, og jeg troede, det var en syver, han havde oppe, så jeg griber lykkeligt hans skilt, og så går det helt galt. Det er det, der sker, sagde hun med et smil.

Ifølge Britt Bendixen er det måske efterhånden alderen, der er begyndt at trykke.

- Jeg havde glemt at få fat i mit eget skilt under bordet. Når man er 78, så er man lidt langsommere om at komme ned og hente det end de andre. Så jeg håber, at både I og publikum vil bære over med min fadæse, sagde hun med et grin.

Ups.... Foto: Mogens Flindt

- Du sagde, at du blev lidt nervøs efterfølgende?, lød det fra en repræsentant fra den fremmødte presse.

- Det var et postulat. Det var jeg slet ikke. For det er, hvad der kan ske. Jeg ved godt, hvad jeg siger, og jeg ved også godt, hvad jeg gør. Jeg sagde det for sjov. Men det virkede måske ikke sådan, men det var tænkt som lidt en joke - eller lidt humoristisk. Jeg fik tryghed hos Anne Laxholm, sagde hun.

- Der er flere af Ekstra Bladets læsere, der mener, at I var lidt tummelumske i dag. Hvad tænker du om det?

- Det tror jeg ikke, vi var. Vi er bare glade. Vi nærmer os jul. Vi har alle parrene med i dag, og det var bare en lettelse og en glæde. Vi var ikke tummelumske, lød det fra Britt Bendixen.

