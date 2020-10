Dommer lagt for had: Det sagde jeg ikke!

Da Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst fredag aften skulle have deres point fra dommerne i premiereafsnittet af 'Vild med dans', var der én særlig kommentar, der løb med al opmærksomheden.

- Det klæder dig at danse med en kvinde, lød det fra Britt Bendixen, der igen er at finde ved dommerpanelet efter et år væk fra skærmen grundet en operation i hjertet.

Kommentaren faldt med henvisning til Silas Holst, der sidste år dansede og vandt 'Vild med dans' sammen med Jakob Fauerby.

Men den faldt bestemt ikke i god jord blandt Ekstra Bladets læsere og på de sociale medier, hvor Britt Bendixen hurtigt blev lagt for had.

Drama i 'Vild med dans'-studiet

'Hvad fanden er det for noget at sige, Britt', skrev en.

'Britt Bendix er sindsygt pinlig og fuldkommen malplaceret. Hendes tid burde bære overstået og hun burde nyde sin pension', skrev en anden.

'Det var godt nok ikke pænt sagt. Ud med hende', lød det fra en tredje, mens andre dog tog Britt Bendixen i forsvar:

'Britt har fuldstændig ret! Godt at se at alle danser. Det vi så sidste år var herregymnastik og havde intet med dans at gøre', lød et modsvar.

Da Ekstra Bladet fangede Britt Bendixen umiddelbart efter fredagens show, forklarede hun, at hun føler sig godt og grundigt misforstået.

- Det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at det klæder ham at danse med en kvinde. Men det klædte ham også at danse med en mand. Så det er slet ikke noget med kønsdiskriminering, hvis nogen tror det. Det er der slet ikke tale om, sagde hun.

Britt Bendixen tog kritikken med ophøjet ro. Foto: Mogens Flindt

Den 78-årige dommer fortalte videre, at hun var godt træt af, at folk altid har så travlt med at gå til tasterne på de sociale medier.

- Nogen sidder bare og glæder sig over, hvis de kan finde noget, de kan sætte en finger på. Men det er der ingen grund til der, sagde hun og fortsatte:

- Jeg har kendt Silas, fra han var to år og har altid holdt meget af ham, hvad han end gør, og hvem end han danser med. Han er så talentfuld og dygtig. Så jeg ville aldrig begynde at tale om sådan nogle ting, hvis ikke det var sagt i kærlighed, og det skal dine læsere også lige vide.

Skrider fra pressen

Ifølge Britt Bendixen er hun af samme årsag ikke særlig ofte på sociale medier.

- Nu må jeg indrømme, at jeg for mange år siden har besluttet ikke at interessere mig så meget for sociale medier, så jeg studerer det ikke så voldsomt. Selvfølgelig følger jeg med, men det er bare for let at udtale sig negativt der. Folk skulle se at prøve at finde de positive vokaler frem og skrive søde ting i stedet for altid at sidde og vente på at kunne være negative.

En kommentar om Silas Holst skabte røre efter fredagens 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt