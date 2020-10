DR beklager blod og lig i 'Bagedysten': - Vi er rigtig kede af fejlen

'Den store bagedyst' gik på premiereaftenen i lørdags bogstaveligt talt i kage hos flere seere, der havde set frem til at sidde og hygge sig foran skærmen og følge dysten i god afbagning og faste mousser.

Desværre blev hyggen ret kontant afbrudt på uhyggeligste vis hos flere, der mellem kagerne fik pludselige klip af blod, lig og politiklædte mænd.

En af dem, der endte med at måtte slukke for kagekonkurrencen, var Anna. Hun ønsker ikke hele sit navn frem i denne artikel, men Ekstra Bladet kender hendes fulde identitet.

Sammen med sin 11-årige datter var hun taget besøg hos en veninde, der har en jævnaldrende pige.

- Pigerne havde bagt kage, og vi skulle rigtig hygge os og se 'Den store bagedyst', men pludselig helt ud af det blå begyndte der at komme underlige og uhyggelig klip i udsendelsen, fortalte Anna tidligere på ugen til Ekstra Bladet.

Afbrydelserne startede med klip af uniformerede betjente, og derfra blev det kun værre.

- Der kom klip af døde mennesker. Min datter syntes, at det var så uhyggeligt. Kort efter kom der et klip i sort-hvid med en, der løb udenfor i mørket med en lommelygte, fortalte Anna og fortsatte.

- Pludselig var der et klip med en dreng, der løb i en mørk gang. Man ser ham i første omgang bagfra. Kort efter blev der klippet tilbage til drengen, der vender sig om og viser et blodigt øje frem. Det fik pigerne til at skrige. De blev så bange og holdt sig for øjnene. Der valgte vi at slukke, sagde hun.

Flere skrev som Anna om oplevelsen på Facebook. Alle havde set 'Den store bagedyst' via Apple-tv.

Efter at have undersøgt sagen grundigt meddeler DR nu, at årsagen til de gyser-agtige klip nu er fundet.

'Der har for nyligt været en omlægning af teknikken i streamingdistributionen. Det har desværre medført små udfald for nogle seere, hvor der blev trukket kortvarige klip fra andre DR1-programmer ind over en igangværende udsendelse på DR-TV. Vi er rigtig kede af fejlen og særligt, at det i tilfældet med ‘Bagedysten’ var klip fra en krimiserie, der forstyrrede udsendelsen.'

'Vi har arbejdet på en løsning af problemet, siden det blev opdaget lørdag aften. Først med en midlertidig løsning. I går indførte vi en opdatering af teknikken på DR1 og her til morgen på de øvrige kanaler. Dermed skulle problemet være løst, så seerne ikke igen oplever denne alvorlige fejl.'

'Samlet set har vi modtaget få henvendelser fra seere om sagen, og vi har været i god dialog med brugerne,' oplyser DR.

DR viser 'Den store bagedyst' hver lørdag kl. 20.