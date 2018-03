DR-boss afslører: Her afholdes 'X Factor'-finalen

Snart er det slut med 'X Factor' på Danmarks Radio.

Finalen afvikles 6. april, og da Ekstra Bladet mødte DR's underholdningschef Jan Lagermand Lundme efter fredagens liveshow i 'X Factor', blev han spurgt til, om han allerede nu kunne afsløre, hvilke tidligere artister som skal optræde i finalen.

- Vi arbejder på noget, men jeg kan ikke sige hvem. Det er klart, at det er om tre uger, så vi er ved at se på det. Det bliver igen et kæmpestort finaleshow i vores Studie 5, afslørede han med henvisning til DR Byens studie, hvor programmet normalt afvikles.

Tidligere har man afviklet finalen i Parken og Boxen i Herning, men det bliver altså ikke tilfældet denne gang. Til gengæld tyder det på, at man hiver nogle af de gode navne fra programmets historie frem igen.

- Det vil vel være nærliggende at få typer Martin fra sæson et og Basim ind. Er det også planen?

- Det er klart, at der bliver et tilbageklip over de 11 år, der er gået, men helt konkret hvordan, det bliver, kan jeg ikke sige. Jeg kan bare sige, at det bliver et glædeligt gensyn. Det kan jeg garantere. Hvem, hvordan og hvor mange, det ved vi ikke endnu.

- Men det er vel oplagt at få en Basim ind, der har været til Eurovision og skrevet Gud ved, hvor mange hits siden sin deltagelse?

- Jeg kan ikke rigtig sige nogle navne.

DR's underholdningschef Jan Lagermand Lundme. Foto: Mogens Flindt

Når 'X Factor' slutter, skal det afløses af et andet underholdningsprogram. Hvilket, det bliver, er man netop nu ved at finde ud af.

- Vi skal have noget nyt underholdning, og vi er i fuld gang med at finde ud af, hvad det skal være. Vi har masser af bud fra branchen, som rigtig gerne vil lege med os, og det er fedt, siger Jan Lagermand Lundme.

