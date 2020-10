DR-boss i flæsket på medarbejder

Mikkel Frey Damgaard har set i øjnene, at slagsmålet med chefen kan koste ham opgaver for DR

Mikkel Frey Damgaard, der tidligere har været vært på DR-flagskibet 'Deadline', og hans chef, Gustav Lützhøft, er røget i totterne på hinanden.

På Twitter. For offentligt skue.

Damgaard har i løbet af formiddagen delt og kommenteret slides fra en præsentation ved et afdelingsmøde i DR.

Det har fået Gustav Lützhøft til at se rødt.

'Vi ønsker at stoppe sexismen, før det bliver en sag,' står der på et af slidene, som Frey Damgaard har delt og kritiseret:

'Ledelsen i DR har sat sig et mål. Hvor er det dog helt hysterisk pinligt,' skriver han i en kommentar til sliden og tagger både DR Nyheder, DR2, DRs presseafdeling samt P1.

I en Tweet-række tager Gustav Lützhøft til genmæle over for Mikkel Frey Damgaard.

Ifølge Gustav Lützhøft besværliggør Mikkel Frey Damgaard DR's hensigter ved at latterliggøre dem på et tyndt grundlag:

'Mødet står naturligvis ikke alene. Der er en lang række initiativer på vej på tværs af DR.'

'Dem får man ikke et billede af ved at tage slides ud af kontekst og latterliggøre forsøget på at starte en svær, men nødvendig samtale om hvordan vi stopper sexisme i DR/mediebranchen,' skriver Lützhøft blandt andet i et svar til Mikkel Frey Damgaards tweets.

Mikkel Frey Damgaard, der i dag er løst tilknyttet DR som freelancer, skriver, at han har set i øjnene, at slagsmålet med chefen kan koste ham opgaver for DR.

'(…) Jeg er freelancer i den afdeling, du er chef for, og jeg lever med, at I formentlig ikke ringer igen,' skriver han.

Det afviser Gustav Lützhøft:

'Dine mulige fremtidige opgaver og en samtale om sexisme har intet med hinanden at gøre,' skriver DR-chefen.

Gustav Lützhøft er ledende redaktionschef for afdelingen Kultur og Samfund. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

DR har sammen med Ekstra Bladet og TV2 været omdrejningspunktet i en række sager om sexisme i mediebranchen.

Senest blev en tidligere DR-chef, der var anklaget for grov sexisme, fyret fra sit job i Gyldendal.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Gustav Lützhøft, der ikke havde tid til at medvirke i et interview.

I en skriftlig kommentar udtaler han:

'(...) Jeg synes, at spørgsmålet om, hvordan vi kommer krænkelser og chikane til livs, er langt vigtigere end, hvordan en tråd på Twitter udvikler sig'.

'Det er der, jeg lægger mine kræfter', skriver han.

Mikkel Frey Damgaard vil ikke kommentere slagsmålet over for Ekstra Bladet.