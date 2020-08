DR-brøler: En menneskelig fejl

Der var ingen gevinst til 23-årige Christian, da han fredag aften gik på skærmen og kæmpede mod Danmark i DR-programmet 'Alle mod 1'. Men hele spillet var måske heller ikke en helt fair kamp.

Konceptet i programmet er, at én deltager skal gætte udfaldet af en række udfordringer, og hvis han er tættere på end danskerne, som kan svare via en app, kan han vinde penge.

En række danskere kendte dog allerede svaret på spørgsmål seks, inden de i appen skulle skyde på, hvor længe det ville tage at file en tremme over.

Christian gættede i studiet på 43 minutter, mens Danmark skød på én time og 13 minutter og dermed var tættere på det korrekte resultat, som var én time og 57 minutter.

På DR's Facebook-side brokker flere seere sig over problemet, ligesom Ekstra Bladet også har fået flere henvendelser fra folk, der kunne se svaret, inden de skulle komme med et bud.

Jan Lagermand Lundme, der er underholdningsredaktør for DR, fortæller til Ekstra Bladet, at der var tale om en menneskelig fejl.

- Der sidder et menneske og sender det ud på appen, hver gang der skal sendes noget ud - når der stilles et spørgsmål, og når der skal gives svaret. Alt, der bliver sendt ud på appen, sidder der et menneske og sørger for, siger han og fortsætter:

- Og det, der så skete, var, at han ramte den knap, hvor man giver svaret til spørgsmål seks. Der var så omkring 400 mennesker, der kunne have set det svar.

- Og hvor mange stemmer i alt?

- Det vil jeg ikke sige. Men det er rigtig mange. 400 er en meget lille procentdel, og det er ikke noget, der på nogen måde har påvirket resultatet, slår han fast.

Ifølge Kantar Gallup var der 485.000 seere til sæsonens første afsnit forrige fredag, men det er endnu ikke offentliggjort, hvor mange der så med i afsnit to.

Ingen grund til at snyde

Ord som 'snyd' og 'fusk' bliver brugt på DR's Facebook-side. Men Jan Lagermand Lundme understreger, at alt går reelt til, når 'Alle mod 1' bliver sendt.

- Der er ikke rigtig en grund til, at vi skulle snyde, kan man sige. Det hele er live - med undtagelse af udfordringerne med Joakim, der er optaget på forhånd. Men jeg synes også, at det fremgår ret tydeligt, for han kører jo rundt i landet, siger han.

Christian endte i sidste ende ikke med at vinde en præmie, da han også tabte til Danmark i finalen.

Fejlen omkring spørgsmål seks fik derfor heller ingen konsekvenser for ham i sidste ende, og DR har heller ingen planer om at give ham en form for trøstepræmie.

- Det er klart, at hvis vi lavede en fejl, der fik betydning, så skulle vi selvfølgelig have set på, om det var noget, der skulle tænkes om. Men det var ikke noget, der påvirkede resultatet, siger han og fortæller, at deltageren blev fortalt om problemerne umiddelbart efter udsendelsen.

- Han er glad, og alt er godt, lyder det fra Jan Lagermand Lundme.