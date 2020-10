DR-chef stopper efter klager

I sidste uge sendte 40 ansatte i DR en klage til DR’s kulturdirektør, Henrik Bo Nielsen.

Årsagen var massiv utilfredshed med deres leder Helle Sønderby, som de mener har været ansvarlig for så dårligt et arbejdsmiljø og trivsel, at flere har måttet sygemelde sig. Det skriver Politiken.

I klagen skriver medarbejderne blandt andet i følge avisen:

'Vi oplever, at vores afdelingsleder siden sommeren 2019, Helle Sønderby, udøver chikane, manipulerer og misbruger sin magt som leder over for en række medarbejdere'.

I kølvandet på klagen har de ansatte i DR-afdelingen Kultur og Samfund TV været indkaldt til møde og er blevet informeret om, at Helle Sønderby har fratrådt sin stilling som følge af klagerne over den dårlige trivsel.

Helle Sønderby kom til DR fra Nordisk Film TV. Foto: Michael Langhoff

Utilfredshed og mistrivsel

I en sms til Politiken skriver Helle Sønderby om forløbet:

'Jeg havde en opgave, som var at skabe forandringer i afdelingen. Det er med stor beklagelse, at jeg kan konstatere, at de forandringer har ført til øget utilfredshed og mistrivsel. Det er jeg virkelig ked af og tager min del af ansvaret for. Samtidig er jeg ærgerlig over, at vi ikke er nået i mål med det igangværende arbejde med at forbedre samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse'.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om problemerne i afdelingen. I den anledning beskrev otte anonyme medarbejdere uafhængigt af hinanden Sønderbys adfærd som ’aggressiv’, ’grænseoverskridende’ og ’grov’.

Det kom samtidg frem, at DR havde måtte hyre erhvervspsykologer til at rede trådene ud. Udgiften til erhvervspsykologerne løb op i 174.600 kroner.

Ballade i DR-afdeling: Bruger 174.600 kroner på psykologer til ansatte

Vant til at lede

Da Helle Sønderby sidste år tiltrådte stillingen, blev Henrik Bo Nielsen citeret på dr.dk for at sige, at hun var 'godt rustet til den ledelsesopgave, der venter hende'.

- Hun kommer til os med solid udviklingserfaring – både her fra DR, hvor hun blandt andet drev udviklingen af nye formater i DR Nyheder, fra TV 2 og fra det private produktionsmiljø. Senest som kreativ direktør for digital udvikling hos Nordisk Film TV. Helle Sønderby er ambitiøs på sit fags vegne, og hun er vant til at lede dygtige mennesker, der brænder for indhold. Så hun er særdeles godt rustet til den ledelsesopgave, der venter hende, sagde Henrik Bo Nielsen til dr.dk

Om sit job i DR skrev Helle Sønderby i juli måned 2019 på Facebook:

'Jeg har fået mit drømmejob. Glæder mig helt vildt til at vende tilbage til DR og lave farvefjernsyn med mine nye og 'gamle' kolleger'.

Det har endnu ikke været muligt at indhente en kommentar fra Helle Sønderby.