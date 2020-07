DR-deltager: Fantastisk at få stiv dolk

I den nye sæson af 'Fede forhold' på DR følger vi blandt andre parret Rikke (35) og Michael (38), der på en måned har tabt sig knap 20 kilo tilsammen, efter de er blevet en del af programmet, hvor de bliver fulgt tæt af eksperter.

En af deres helt store motivationer for at deltage i programmet er, at de vil genfinde intimiteten og sexlysten, som efterhånden er gået fløjten, i takt med at vægten er steget.

I sidste uges program fik Rikke og Michael derfor en udfordring. Med elektroder på kroppen skulle de lugte til hinanden og derefter til en burger for at se, hvad der gjorde størst udslag, og dermed hvad de blev mest opstemte over.

Her gav Rikkes test størst udslag, da hun lugtede til burgeren, hvilket hun var godt og grundig træt af.

I mandagens udgave af 'Fede forhold' forsøgte parret derfor at få skruet op for romantikken og intimiteten, da de ligger og hygger i sofaen, hvor de for første gang længe har lyst til sex.

- At man får lyst til sex igen, det er jo bare fantastisk. At man får lyst til sin kone, og man får stiv dolk, det er jo bare fantastisk. Så ved man, den er der endnu, siger Michael i programmet.

Det lykkedes sidenhen parret at have sex, og det er begge parter glade for.

- Vi var nødt til at prøve og se, om vi kunne, og det kunne vi godt. Det var en 'yay'-oplevelse, siger Rikke med et smil.

Glad og mere overskud

Til Ekstra Bladet fortæller Rikke, at det var en overvældende følelse igen at have overskud og lyst til at have sex.

- I og med, at vi får mere sund mad og lever sundere, bliver vi gladere og får mere overskud, og dermed får vi også lyst til hinanden, siger hun og fortsætter:

- Samtidig får vi redskaber til at kommunikere af Frej (terapeut, red.), som også giver os en øvelse, hvor vi ikke må have sex. Det overholder vi så ikke. Det er som om, at når man får et forbud, så bliver tingene mere spændende. Det var nok også det, øvelsen gik ud på, siger Rikke med et grin.

Forinden havde både Rikke og Michael været nervøse for, om det overhovedet kunne lade sig gøre rent fysisk at have sex på grund af deres øgede vægt.

- Det er mega fedt, at det lykkedes. Vi behøvede ikke at være bange for, om det overhovedet kunne lykkes. Men inden da havde vi jo prøvet flere gange, og det blev bare for besværligt og omstændigt, så det var bare mega fedt, at vi faktisk kunne.

På blot få uger har Rikke og Michael tabt sig en del. Foto: Morten Sønniksen/DR

Mistede lysten igen

Parrets sexlyst begyndte dog at dale igen, da julen nærmede sig, og derfor blev de slået et slag tilbage.

- Vi havde aftalt inden jul, at juleaften var den dag, hvor vi måtte spise, hvad vi havde lyst til. At det skulle være en rigtig jul. Men vi kom ind i en dårlig rytme, hvor vi spiste for meget og var trætte og overfyldte. Vi tabte motivationen, og det var svært at komme tilbage på sporet.

- Hvordan har du det med, at du står frem med dit sexliv på den måde for åben skærm?

- Det generer mig faktisk slet ikke. Vi er meget åbne omkring det, og det har vi aldrig lagt skjult på, siger hun og fortsætter:

- Vi har fået mega meget positiv respons, og der er mange, der kan genkende dem selv i os. Så det understreger bare, at det er vigtigt, at vi er så åbne, som vi er. Måske kan det gøre, at folk er mere åbne omkring det hjemme i stuerne, og at det får sat tankerne i gang, siger Rikke, der er ovenud lykkelig for de mange beskeder.

- Der er mange, der skriver, at det er fuldstændig ligesom at se dem selv, og at de kan sætte sig ind i, hvordan det er. Flere skriver også, at vi er modige og ærlige. Det er virkelig fedt, og det giver os blod på tanden i forhold til at bevare motivationen. Selvfølgelig er det specielt, at man bliver genkendt på gaden. Men det er kun søde kommentarer, vi får med på vejen. Så det er dejligt.

