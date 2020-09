DR er klar til krig

Herhjemme er DR den helt store aktør, når det gælder børne-tv, men det billede kan ændre sig markant i de kommende år.

I morgen tirsdag rammer giganten Disney+ det danske streamingmarked og kommer formentlig til at indtage rollen som førsteudfordrer til hæderkronede Danmarks Radio.

DR opgiver dog ikke sådan ævred på forhånd. På både Twitter og LinkedIn byder DR-generaldirektør Maria Rørbye Rønn konkurrencen velkommen og melder samtidig klar til kamp:

'Disney+ kommer til DK i morgen. Velkommen til dem. De laver meget godt indhold. I DR har vi dog et forspring på 50 år, når det gælder dansk børneindhold. Desuden er vi på vej med et helt nyt dansk børneunivers. Det fortæller vi mere om på pressemødet - hvor også et par meget ikoniske børnefigurer, som snart vender retur på skærmen, kigger forbi,' lyder meldingen fra fru generaldirektør, der henviser til et pressemøde, som DR har planlagt onsdag.

Og på Twitter ses stort set samme selvsikre velkomst til den amerikanske kolos:

Maria Rørbye Rønn ønsker ikke at fortælle Ekstra Bladet om sit syn på den øgede konkurrence før pressemødet onsdag, men der er ingen tvivl om, at der bliver kamp om børnenes gunst fremadrettet:

- Jeg tror ikke, at Disney kommer til at gå i kødet på de helt store tjenester som for eksempel Netflix.

- Men det kommer til at betyde noget for de gamle fjernsynsoperatører, som tilbyder flow-tv-kanaler. De har det svært nok i forvejen, og jo flere tjenester der kommer, jo værre bliver det for dem, siger Torben Vognsen, der er chefredaktør på magasinet iNPUT, til Ritzau.

