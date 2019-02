DR forbliver lukket

Fredag lovede DR licensbetalere, at de fremover kan få mere viden om, hvad deres penge bliver brugt på.

I en pressemeddelelse under titlen ’Flere åbne døre i DR’ står der: ’Nogle af de øvrige tiltag indebærer større indsigt i DR’s økonomi’.

Det skulle dog vise sig, at DR’s åbne døre kun går på klem.

En hemmelighed

Danske aviser og medier har i årevis forsøgt at få prisen på programmer, men DR har konsekvent afvist at åbne op for posen.

Trods fornyede ambitioner om åbenhed, forbliver prisen på specifikke programmer hengemt.

’Jeg forventer ikke, at oplysninger om udgifterne til konkrete programmer vil blive fremlagt’, skriver DR’s pressechef i en mail.

En let løsning

Medieordfører i Dansk Folkeparti, Morten Marinus, kritiserer DR’s nyfundne åbenhed - eller manglen på samme.

Han mener, at det er altafgørende for offentligheden at kunne få oplyst prisen på programmer.

- Vi vil sende et kraftigt signal til den nye bestyrelse i DR om, at man skal stramme sig an i åbenheden om DR’s økonomi.

- De skal ikke vælge den løsning, der er lettest for DR, for DR er ikke sat i verden for at gøre det, der er lettest for dem selv, men for at tjene offentligheden, siger Morten Marinus.

Public service

I den aktuelle public service-kontrakt lægges der efter politisk pres op til, at kulturministeren og Folketingets partier til nøds kan få oplyst udgifter til specifikke programmer.

Udgifterne må dog ikke deles med offentligheden, hvis det findes nødvendigt.

Fem fede afslag 1. 'Dansk Melodi Grand Prix' DR afviser Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt i DR's sponsorindtægter fra kommuner og koncerthuse, der har betalt for at få 'Dansk Melodi Grand Prix' til byen. Det havde tidligere været fremme, at Aalborg Kultur & Kongres Center sammen med kommunen betalte tre millioner kroner for at få arrangementet til Aalborg. 2. 'Historien om Danmark' DR afviser Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt i budgettet til 'Historien om Danmark', herunder med hvor meget det er overskredet. Det havde tidligere været fremme, at ledende roller havde forladt produktionen få måneder inden premieren. Budgetoverskridelserne var så store, at produktionen blev sat under økonomisk administration af kulturdirektøren. 3. DR's fejring af kronprins Frederik i Royal Arena DR afviser Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt i DR's udgifter til DR's fejring af kronprinsens 50-års fødselsdag 27. maj sidste år i Royal Arena, hvor blandt andre Sort Sol og Tina Dickow optrådte. 4. 'Cafe Hack' DR afviser Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt i DR's udgifter til SK Productions, der er ejet af Søren Dahl, og som producerer 'Cafe Hack'. Forinden var det kommet frem, at Søren Dahl havde opkrævet betaling fra steder, 'Cafe Hack' besøgte under særlige sommerudsendelser. Det blev senere påstået, at DR's betaling for produktionen var så lav, at det ville være umuligt at producere programmet uden betaling fra stederne. 5. 'Mads og Monopolet' DR afviser Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt i DR's omsætning fra 'Mads og monopolet live' i Tinghallen i Viborg 3. marts sidste år. Showet var i DR Salg-regi og blev ikke sendt i radioen. Det kostede 350 kroner at få billet til arrangementet. DR afviste også at oplyse Mads Steffensens andel af indtjeningen samt de tre gæsters eventuelle gager.

Det er ikke tilstrækkeligt, mener Marinus.

- Det er vigtigt for offentligheden at vide, hvordan midlerne bliver brugt til public service og de forpligtelser, de har, siger ordføreren.

Konkurrenceevne

DR afviser konsekvent at svare på spørgsmål om prisen på programmer af hensyn til deres konkurrenceevne.

I én sag er DR dog gået for vidt i sin fortolkning af loven, der undtager offentligheden i at få indsigt i udgifterne til specifikke programmer.

Således kritiserede ombudsmanden i 2016 DR for ikke at besvare et spørgsmål om P1's udgifter og indtægter.

Underleverandører

Medieforsker ved Danmarks Journalisthøjskole Lars Kabel forklarer, at hensynet til konkurrenceevne skyldes, at DR skal tage højde for sine leverandører.

Mens det dog langtfra er alle programmer, der bliver købt af produktionsselskaber, står for eksempel produktionsselskabet BLU bag ’X Factor’.

- Danmarks Radio er underlagt hensyn grundet en række af de produktionsselskaber, der leverer underhold til dem.

- Det betyder, at det er meget, meget svært for dem at oplyse, hvad de konkret har givet for de forskellige programmer, siger han.

Ikke desto mindre understreger medieforskeren, at åbenhed om økonomien er essentielt.

- Der bør dog ikke være meget, der er hemmeligt i DR, og det gælder også programmer, DR selv producerer, siger Lars Kabel.