DR forlænger populære programmer

Sidste uge forlængede regeringen en række coronarelaterede restriktioner, og det får nu DR til at ændre en række programmer.

DR har nemlig besluttet at forlænge 'Morgensang', 'Lægens bord' og 'TV Avisen Morgen' til efter nytår.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Foruden den faste morgensang i Koncerthuset mandag til fredag fra klokken 09.03 er der også morgensang i weekenden - dog en time senere - hvor det enten kan ses på DRTV eller høres på P2.

'Med den tid, vi nu går ind i, har vi særlig brug for igen at mærke følelsen af fællesskab og håb. Derfor har vi netop besluttet at forlænge 'Morgensang'', siger Nikolaj Vitting Hermann, der er chef for tv og tværgående i DR Medier i pressemeddelelsen.

Multiinstrumentalisten Ole Kibsgaard og sangerinden Kaya Brüel har siden august stået i front for DR's morgensangsprogram. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR/Free

Også 'Lægens bord', som genopstod i foråret grundet coronapandemien, fortsætter efter nytår.

Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling er klar med otte nye programmer fra torsdag 7. januar.

- Corona påvirker stadig alles hverdag, og derfor er 'Lægens bord' selvfølgelig også klar til at svare på seernes spørgsmål om den pandemi, vi fortsat står midt i. Og så følger vi tæt udviklingen af det, hele verden venter på: En vaccine mod corona, siger Peter Qvortrup Geisling

Tv-konsultationen er dog også åben for alle andre spørgsmål om sundhed og sygdom end de udelukkende coronarelaterede, tilføjer han.

DR Nyheder har også kigget i krystalkuglen og forudser, at coronapandemien vil vare et godt stykke ind i 2021.

Derfor har man forlænget 'TV Avisen Morgen' alle ugens dage foreløbig helt frem til påske.