DR holder populær kanal åben

P6 Beat og P8 Jazz sender efter alt at dømme stadig musik ud i æteren i det nye år.

Det fortæller DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, til Ekstra Bladet.

- I stedet for at lukke kanalerne ved årets udgang, så er vi indstillet på at holde programmerne åbne, hvis der er politisk vilje til at finansiere det, fortæller Maria Rørbye Rønn.

Maria Rørbye Rønn til fødselsdagsreception sammen med kulturminister Mogens Jensen. Foto: Jens Dresling.

Det skyldes, at der i mod forventning ikke kommer en politisk afklaring på DR's økonomi i 2019, men i stedet først fra 2020, forklarer hun.

- Vi holder programmerne åbne for lytternes skyld, men også for at politikerne kan nå tage stilling til det. Det er vigtigt, at vi ikke bliver fanget i en tidsmæssig lomme, hvor man lukker kanalerne, hvorefter politikerne går i gang med nogle diskussioner, siger Maria Rørbye Rønn, der har 'lyttet til omgivelserne og den debat, der er blandt lyttere og politikere'.

Indtil videre er der blevet sparet 12 procent ud af de 20, som DR i forlængelse af den nye public service-kontrakt er pålagt at spare. Maria Rørbye Rønn håber derfor, at DR ikke skal ud og spare de resterende 265 millioner kr., fordi det i sidste ende definitivt lukker kanalerne alligevel.

Hun advarer mod, at vi endnu ikke har mærket konsekvenserne af besparelserne:

- Vi har ikke set konsekvenserne endnu. Når mange programmer lukker til januar, så vil mange mennesker blive utrolig sure over det. Og jeg bliver nød til at minde om, at det er en konsekvens af, at vi skal spare 20 procent, fortæller hun.