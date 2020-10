DR i brøler: Den forkerte Peter Madsen

Det er gået lidt for stærkt for produktionen på 'Aftenshowet'

Selvom Peter Madsen nok er en af de mest kendte med det navn, var det alligevel lykkedes produktionen på 'Aftenshowet' at forveksle ham med en anden Peter Madsen.

Således kunne man både tirsdag og onsdag morgen læse på hjemmesiden for programmet, at det var 'Peter Lund Madsens flugt fra fængslet', der ikke var overraskende for den fængselsbetjent, der var inde som gæst i programmet.

Lidt overraskende for den tilpas opmærksomme læser, eftersom Peter Lund Madsen ikke er i fængsel, men derimod lever i friheden, hvor han ernærer sig som oplægsholder, radiovært og hjerneforsker.

Men selvom der i princippet er tale om bagvaskelse, når man godt ved eller burde vide, det ikke er sandt, udbreder sigtelser, tager DR det stille og roligt.

De fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om en 'skrivefejl', og at man vil vende tilbage, hvis der er yderligere kommentarer til sagen.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Peter Lund Madsen.