DR i kæmpe bommert: Så ærgerligt!

Da den kendte vært og Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm forleden ankom til Tel Aviv i Israel, hvor han vanen tro skal kommentere det store Eurovision, når det løber af stablen i næste uge, var det til en noget ubehagelig overraskelse.

Danmark var ved en fejl nemlig ikke blevet tildelt en kommentatorboks.

Det fortæller Ole Tøpholm til Ekstra Bladet.

- Vi kom jo herned i søndags, og jeg kender en masse fra crewet, fordi jeg jo har dækket Grand Prix mange gange. Så jeg skrev til en kontakt, inden jeg kom herned, om de ikke kunne sende et billede af den danske boks, fordi jeg jo er meget nysgerrig. Jeg får så at vide, at der ikke er en dansk kommentatorboks. Først troede jeg, at det var en joke, men det var det så ikke, og så gik jeg i panik, siger han med et grin.

Legendarisk musikshow til København

Det viste sig nemlig, at DR havde begået en fejl og derfor ikke havde fået bestilt en kommentatorboks til Ole Tøpholm.

- Vi prøvede jo så at finde ud af, hvor fejlen lå, og om det var hernede i Israel, den var gal. Men det viste sig jo så, at det var DR, der havde begået en fejl. De var kommet til at krydse af i en boks, hvor der stod 'none' i stedet for 'one'. Så jeg stod jo der, jeg havde ingen boks, og jeg havde intet hørt, og deadline for at bestille bokse var overskredet for længst, siger han.

Ole Tøpholm er efterhånden indbegrebet af Eurovision herhjemme. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Fik dårlig boks

Derfor blev alle sejl sat ind for at finde en løsning, så Ole Tøpholm alligevel kunne få sig en plads.

- Der var jo så en masse folk, der tog sig af det. Men den her hal, vi skal være i til Eurovision, er jo ikke en hal, der er bygget med kommentatorbokse. De er bygget til lejligheden. Så det er jo ikke fordi, det vrimler med ekstra bokse, fortæller han.

Det lykkedes dog til sidst Eurovision-medarbejderne at finde en kommentatorboks til Ole Tøpholm. Det er dog ifølge Ole Tøpholm langt fra den bedste af slagsen.

- Jeg har enormt dårligt udsyn, og jeg sidder meget skævt for scenen. Når jeg kigger lige frem, ser jeg bare publikum, og jeg skal bøje mig frem for at kunne se scenen. Det er den dårligste kommentatorplads, jeg nogensinde har haft, og det ærgrer mig da virkelig meget. Det er da så ærgerligt, siger han og fortsætter:

- Jeg er den, der sidder længst væk. Jeg har ikke andre kommentatorer på den ene side. På den anden side har jeg Belgien, hvilket er fint nok. Men sidste år sad jeg fantastisk. Der sad jeg sammen med den nordiske delegation midt for, og vi har meget med hinanden at gøre. Så jeg havde håbet, at jeg ville få en ligeså god plads denne gang, lyder det fra Tøpholm.

Se også: Dansk håb efter første test: Vi har lavet ændringer

Må nøjes

Ole Tøpholm må dog tage sig til takke med boksen med dårligt udsyn. Der er nemlig ikke andre bokse ledige.

- Det skal jo nok gå, men jeg havde det bare sådan: 'Åh'. For jeg har jo glædet mig så længe til det her. Det svarer lidt til, at man har set frem til en dejlig ferie på et luksushotel med havudsigt, og så får man begrænset havudsigt i stedet. Så jeg er skuffet, men det er jo vores egen skyld. Det er vores bommert, og det skal nok blive rigtig sjovt alligevel, siger Ole Tøpholm med et grin.

På sin Facebook-profil har Tøpholm delt et billede, hvor man kan se hans udsyn fra kommentatorboksen. Det kan du se herunder:

Trods den dårlige start på Eurovision, ser Tøpholm dog frem til et brag af en fest i Tel Aviv i Israel i næste uge.

- Det kører, som det skal hernede. Vi har lige haft anden prøve i dag. Bookmakerne tror ikke så meget på Danmark, men jeg er sikker på, at vi går i finalen. Vi har en sang, som folk kan synge med på, efter de har hørt den en gang, og det tror jeg er til Danmarks fordel, siger han.

Semifinalerne i dette års Eurovision bliver sendt tirsdag og torsdag i næste uge kl. 21. Torsdag er det danske Leonoras tur til at gå på scenen og forsøge at sikre sig en plads i den eftertragtede Eurovision-finale, som afvikles lørdag 18. maj.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DR, men det har i skrivende stund ikke været muligt.