DR i kæmpe brøler: - Det må ikke ske

'Aftenshowets' redaktør beklager, at Ulla Essendrop var vært på et indslag, som hun har en personlig interesse i

Da der onsdag aften blev blændet op for 'Aftenshowet' på DR, bød aftenens program blandt andet på et indslag med racerkøreren Jan Magnussen, som værterne Mette Bluhme Rieck og Ulla Essendrop i fælleskab interviewede.

I indslaget fortalte racerkøreren blandt andet om sit og sin kendte søn, racerkøreren Kevin Magnussens, kommende fælles talkshow, der bliver afholdt i Cirkusbygningen i København til februar, og som man skal punge ud med 520 kroner for, hvis man vil have fingre i en standardbillet.

Undervejs i indslaget kørte en tekst i bunden af skærmen, hvor der stod følgende:

'På tirsdag kan racerkørerne og konkurrencemenneskerne Kevin og Jan Magnussen opleves i et fælles interview. Hvor meget fylder konkurrencen i deres forhold?'.

Til talkshowet i Cirkusbygningen skal Ulla Essendrop være vært, og trods de personlige interesser hun på den måde har i talkshowet, blev hun i bedste sendetid i 'Aftenshowet' alligevel sat til at interviewe en af talkshowets helt store hovedpersoner - Jan Magnussen.

Og netop det faktum er yderst problematisk og decideret imod DR's reglement.

Det indrømmer Anders Thomsen, der er redaktør for 'Aftenshowet', i en mail sendt til Ekstra Bladet.

'Det er afgørende, at der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved DR’s integritet, troværdighed og uafhængighed. Det betyder bl.a., at DR's medarbejdere skal være uafhængige af personlige og økonomiske interesser i forhold til det arbejde, der udføres i DR', skriver han i mailen og fortsætter:

'Det kunne der sættes spørgsmålstegn ved i det omtalte indslag, og det er en fejl, der ikke må ske, hvilket også er blevet meldt klart ud til alle implicerede', lyder det videre.

Skulle ikke være på vagt

Ifølge redaktøren var det slet ikke planen, at Ulla Essendrop skulle have været en del af det omtalte indslag onsdag aften. Men på grund af en række tilfældigheder skete det alligevel.

'Ulla Essendrop havde oprindeligt ikke værtstjansen på 'Aftenshowet' i går, men da der i sidste øjeblik blev lavet om på vagtplanen, endte hun på vagt i stedet for en af de andre værter. Flere uheldige sammenfald gør, at Ulla er med i gårsdagens udsendelse sammen med Jan Magnussen, hvilket ikke var planlagt og ikke burde være sket. Det er meget beklageligt, da det er i strid med DR’s retningslinjer', siger Anders Thomsen.

Han understreger samtidig, at de hos DR vil gøre alt, der står i deres magt, for, at en lignende fejl ikke sker igen.

'Det var Mette Bluhme, der var den primære interviewer af Jan Magnussen, men det er alligevel en klar fejl, som både STV og Bermuda Production, der producerer 'Aftenshowet', samt DR naturligvis beklager. Der bliver som følge af det allerede nu arbejdet på en skærpet procedure, så det ikke kan ske igen', skriver han i mailen.

Ulla Essendrop og Mette Bluhme Rieck stod for at interviewe Jan Magnussen i fællesskab. Foto: DR

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ulla Essendrop i forbindelse med sagen.