DR i kæmpe kovending: 'Endelig lytter de gamle nisser'

'Selvom vi er glade for, at I finder vores indhold relevant, er det et brud på DR's ophavsret, at I benytter DR's indhold uden tilladelse'.

Sådan lød en besked fra DR, som en række influencere modtog tilbage i oktober.

Her bliver de af DR bedt om at lade være med at bruge indhold fra DR's programmer, herunder 'Den store bagedyst', på deres platforme.

'Eftersom vi ikke tillader, at andre profiler deler indhold uden vores tilladelse, kan I heller ikke gøre det. Hvis I vil dele indhold, kan I række ud til DR Presse, som vil vurdere sagen fra gang til gang. Dette betyder også, at I har ansvar for at fjerne tidligere indhold uden clearede rettigheder på', lyder det videre i beskeden.

DR i offensiv: Slet alt omgående!

Det vakte stor kritik hos flere influencere - heriblandt instagrammeren Anders Hemmingsen, der har over en million følgere på sine sociale medier.

- Jeg synes, det er ærgerligt, for når jeg poster noget, er det jo en hyldest til programmet og det, de laver. Jeg prøver at bidrage til, at programmer som 'Den store bagedyst' får ekstra liv på de sociale medier, sagde Hemmingsen i den forbindelse til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg synes bare, det er en ærgerlig og gammeldags tankegang ikke at lade det leve. Hvorfor ikke give det et ekstra liv på de sociale medier, hvor deres seere også er? Det er jo en ekstra gren af deres indhold, sagde han videre.

Anders Hemmingsen må igen dele indhold fra DR's programmer, og det betyder blandt andet, at han igen kan dele klip fra 'Den store bagedyst'. Foto: Per Lange

'Ekskæreste, der kommer tilbage'

DR har tilsyneladende lyttet til den kritik. De har nemlig trukket i land og har åbnet for, at influencere som Hemmingsen igen kan benytte deres indhold på sociale medier og lignende.

Det skete, da spørgsmålet nåede hele vejen til Kulturudvalget i Folketinget, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvordan DR kunne forbyde såkaldte memes.

- Konkret betyder det, at DR fremadrettet kun vil reagere på 'memes' efter en konkret vurdering af, om indholdet for eksempel er stødende over for medvirkende, eller hvis det kan sætte spørgsmålstegn ved DR's uafhængighed af politiske eller kommercielle interesser. I vurderingen vil også hensynet til ytringsfriheden inddrages, lød det i den forbindelse fra DR.

Det vækker glæde hos Hemmingsen, der dog alligevel er lidt forbeholden i kølvandet på DR's nyeste udmelding.

- Jeg føler lidt, at det er en ekskæreste, der er gået, og så pludselig vil have mig tilbage. Jeg føler, jeg skal have lidt tid, før jeg er tilbage. Det bliver ikke lige med det samme, at jeg kommer til at dele deres indhold igen. På den måde er jeg hard to get, siger han med et grin.

- Jeg må jo desværre også konstatere, at de stadig har vildt mange seere. Jeg tænkte jo, at nu skulle de straffes, og at man kunne se på deres seertal, at jeg ikke delte. Men sådan har det så ikke været, griner han.

Alligevel er han glad for, at DR nu trækker i land.

- Det er da fedt, at de gamle nisser har fået øjnene op for, at internettet kan noget, og at det ikke bare lige er sådan at undvære. Endelig lytter de gamle nisser. Det er ikke fordi, de har kontaktet mig direkte, men vi har fået at vide, at vi godt må igen, og så vil de tage fat i os, hvis der er noget bestemt, der skal fjernes, siger han og tilføjer:

- Og så er det da rart, at man igen kan få frie tøjler og ikke skal have en sur DR-chef i røret. Men jeg spiller stadig kostbar. Så det bliver små skridt, og jeg kommer ikke til at dele deres indhold konstant.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR, men det har i skrivende stund ikke været muligt.