DR i kovending: Endelig har jeg fået lov

Sara Bro glæder sig til at danse i 'Vild med dans', efter hun i mange år har drømt om at være en del af programmet

Når 'Vild med dans' løber over skærmen på TV2 til oktober, bliver det for første gang med DR-vært Sara Bro som nydanser.

Og det er til stor glæde for den 46-årige radio- og tv-vært. Hun har nemlig længe drømt om at være med i programmet.

- Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg er jo kæmpe 'Vild med dans'-fan, og jeg har gerne villet med i mange år, siger hun, da Ekstra Bladet møder hende og partneren, Morten Kjeldgaard, til pressemøde forud for den nye sæson af 'Vild med dans'.

- Endelig har DR givet mig lov. Det har jeg ikke måttet før, fordi det jo er hos konkurrenten. Så det er jo bare skønt. Endelig!, siger hun med et stort smil.

Sara Bro fortæller, at hun altid har været stor 'Vild med dans'-fan, og at det derfor længe har været en stor drøm for hende at deltage i danseprogrammet.

- Jeg har altid gerne villet med. Jeg har set programmet siden første sæson. Det er det fedeste og bedste stemningsprogram, siger hun og fortsætter:

- Jeg har altid elsket at se det, og den udvikling folk har. Jeg kommer også fra sådan en dansefamilie. Både min mor og mormor har danset ballet og været statister på Det Kongelige Teater, og så synes jeg, det er vildt at se, hvordan dansen rører folk. Man kan jo se, at de her nydansere, de bliver så fangede af det, og de bliver helt rørt af dansen.

Sara Bro og Morten Kjeldgaard glæder sig til at danse sammen. Foto: Mogens Flindt

Morten Kjeldgaard priser sig da også lykkelig for, at han har fået en dansepartner, der er så glad for 'Vild med dans', som Sara Bro er.

- Det er jo en kæmpe gave at få lov til at danse med en, der gider det så meget, siger Morten Kjeldgaard med et smil.

- Jeg har krydset fingre for, at jeg skulle danse med Morten. Så jeg er glad, lyder det videre fra Sara Bro.

Du kan se Sara Bro og Morten Kjeldgaard i aktion på dansegulvet for første gang 2. oktober på TV2.