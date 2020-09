DR klar med nyt 'Bonderøven'-koncept

Bonderøven rykker til byen, hvor han i programmet ’Giv os naturen tilbage’ skal forsøge at hjælpe Hjørring Kommune med at indfri ambitionerne om at få mere vild natur ind i byen.

I programserien sættes både parker, grøftekanter, rundkørsler, græsplæner og byens institutioner og store landområder i spil for at give plads til en mangfoldighed af planter, hvor sommerfugle, bier og andre insekter får optimale levevilkår.

Tænk anderledes

Frank Erichsen, som for en stund har forladt Kastaniegården, følger projektet og bidrager med sine egne ideer og tanker, når kommunen forsøger at inspirere helt almindelige familier, erhvervsliv og landbrug til i fællesskab at ændre naturens vilkår.

- Det er overraskende at se, hvad der kan ske for biodiversiteten på så kort tid, når vi tænker en lille smule anderledes, end vi plejer. Ved at lade græsset gro og forvilde vores haver eller altankasser, kan man skabe en stabil og permanent ændring for naturen og insekterne, siger Frank Erichsen.

’Giv os naturen tilbage’ har premiere den 16. september klokken 20.00 på DR1.

