DR klipper 'Broen' om

I aftes var der premiere på den fjerde og sidste sæson af dramaserien 'Broen' på DR.

Men de danske tv-seere fik ikke helt den version af første afsnit, der egentligt var tiltænkt. Det skriver dr.dk.

DR har valgt at klippe åbningsscenen om, så den var anderledes end den udgave, som produktionsselskabet Nimbus og DR oprindeligt havde planlagt.

Årsagen til redigeringen er, at den første scene var for voldsom. Det fortæller Pil Gundelach Brandstrup, der er kanalchef på DR1.

- Vi har valgt at klippe ned i den del af åbningsscenen, som er ret barsk og eksplicit. Det skyldes, at vi den 1. januar sender første afsnit af 'Broen' lige efter første afsnit af 'X Factor' og altså kan risikere, at yngre seere ikke når at komme væk fra skærmen, siger hun til dr.dk.

Kanalchefen lover dog, at redigeringen ikke gik ud over handlingen i sæsonpremieren.

- Det drejer sig om nogle enkelte voldsomme billeder, som er fjernet, men som ikke ændrer på indholdet af scenen, siger Pil Gundelach Brandstrup.

Trods omklipningen var Ekstra Bladets anmelder vildt begejstret for mandag aftens 'Broen'-afsnit.

'Sæson fire kom dog stærkt ud af starthullerne med Saga (Sofia Helin) placeret i fængsel i Ystad for mordet på sin mor - som hun i løbet af afsnittet dog blev frikendt for - og med Mikael Birkkjær som den nu afgiftede Henriks (Thure Lindhardt) nye, lettere usympatiske kolega Jonas.

De to sidstnævnte bliver kastet ind i en grim sag, hvor den kvindelige direktør for udlændingestyrelsen på bestialske vis er blevet stenet til døde i kølvandet på en tvivlsom udviselssag. Er det terror? Eller 'bare' mord? Vi ved det ikke endnu. Men det stopper nok ikke her', skriver Henrik Queitsch og giver sæsonpremieren fem stjerner.

