DR lægger sig fladt ned efter massiv kritik: Beklageligt!

Fredag havde DR's nye kæmpe-satsning 'LIVE'! premiere. Men langt fra alle var lige tilfredse med, hvad de så.

Under og efter programmet gik mange danskere til tasterne på de sociale medier, og her fik det nye program hårde ord med på vejen.

I første program af 'LIVE!', hvor den næste store danske live-artist skal findes, optrådte tre artister efter hinanden på skift, og herefter skulle dommerne i samspil med seerne tage stilling til, hvem der skulle sendes hjem og dermed ikke gik videre til de næste programmer.

Men på de sociale medier gav mange danskere udtryk for, at appen ikke fungerede ordentligt, og at man ikke kunne nå at stemme, hvis man streamede programmet, da signalet var en anelse forsinket.

Lørdag morgen kryber underholdningschef Jan Lagermand Lundme da også til korset.

Ifølge ham er der nemlig mange ting, der skal rettes op på, før næste fredag, hvor programmet atter bliver sendt.

- Det er jo altid spændende, når man udvikler et nyt format, for man har aldrig prøvet det før, og den første sending er derfor den helt store prøve, men det er klart, at der er en masse ting, vi skal have kigget på til næste gang, som ikke fungerede optimalt, lyder det fra Jan Lagermand Lundme.

Sanne Salomonsen og Lina Rafn er dommere på det nye program. Foto: Linda Johansen

Forsinkelse app

Han er især ked af, at mange seere har oplevet problemer med appen, som ifølge ham er en vigtig del af programmets koncept.

- Flere har givet udtryk for, at de har haft en dårlig oplevelse af appen, og at den ikke har virket efter hensigten. Det er selvfølgelig noget, som vi tager meget alvorligt, og som vi vil se nærmere på, siger han.

- Mange udtrykker kritik af, at de ikke har kunnet bruge appen, fordi de har streamet programmet. Har I slet ikke medtænkt den faktor?

- I går oplevede vi simpelthen, at forsinkelsen var længere end normalt. Vi havde taget højde for, at der ville være en forsinkelse, men at man stadig skulle kunne nå at stemme. I går oplevede vi, at vores egen server var en smule forsinket, og så kan der også være forsinkelser på folks eget internet hjemme i stuerne, men det er selvfølgelig ikke en plausibel undskyldning. Det skal bare virke, så det er vi i gang med at se nærmere på, siger Jan Lagermand Lundme.

Ifølge Jan Lagermand Lundme er der flere ting, DR kan gøre bedre. Foto: Anthon Unger

Han understreger, at de nu arbejder intensivt på at finde en løsning.

- Vi troede ikke, at folk ville opleve så store forsinkelser. Det er beklageligt, at det er sket. Vi håber og tror selvfølgelig på, at det kan løses.

- Kunne det være en løsning at sige til seerne, at de skal se programmet på fjernsynet, hvis de skal være sikre på, at de kan stemme?

- Vi håber selvfølgelig, at det kan løses på en anden måde, men ellers kan det sagtens være en løsning, ja.

Teknisk nedbrud

Fredag aften oplevede de også et større teknisk nedbrud i DR-studiet, som gjorde, at en af kunstnerne blev afbrudt i sin optræden og derfor måtte starte forfra.

Det fik også flere seere til tasterne på de sociale medier.

- Der kan altid ske fejl, når man sender live, så jeg kan ikke garantere, at sådan noget ikke sker igen, men vi arbejder virkelig benhårdt på at kigge nærmere på de ting, som folk ikke mener fungerer, og som vi kan gøre bedre, siger Jan Lagermand Lundme og fortsætter.

- Der har også været meget tryk på appen i går, og det bliver vi selvfølgelig klogere på hele tiden, så der er nogle skønhedsfejl, som skal rettes op, siger Jan Lagermand Lundme.

Alt i alt er han dog glad og tilfreds med programmets premiere.

- Vi har fået meget positiv feedback. Så jeg er glad for resultatet, afslutter han.