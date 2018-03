DR-legende har truffet beslutningen: Så længe bliver jeg ved

Se også: DR med overraskende klart svar: Det går din licens til

Manden med de grønne fingre og evnen til at få seerne op i det røde felt, når han luger ukrudt og afliver fjerkræ på sit landsted på Djursland er ikke længere nogen vårhare.

Faktisk fyldte han i sommer 72 og overstiger dermed DRs officielle pensionsalder med to år.

Alligevel fortsætter han ufortrødent med at lave tv - nu på freelance-basis - men har dog ikke tænkt sig at fortsætte, til han falder ned af sin elskede havetraktor.

Søren Ryge kører ufortrødent videre. Foto: DR

Ud over at give gode haveråd i sin brevkasse skriver han også stadig på ugentlig basis i Politiken, hvor han giver gode råd og svarer på spørgsmål om alt mellem og himmel og muldjord.

- Jeg gør alt, som jeg har gjort de sidste mange, mange år. Intet er forandret. Kun min alder. Den stiger med et år af gangen.

En ung Søren Ryge i 1987. Foto: Kurt W. Sørensen

Hvornår er det planen, at der skal laves noget om i dit arbejdsliv?

- Jeg snakkede jo om det på tv, da jeg fyldte 70. Hvor jeg meddelte cheferne, at nu fylder jeg jo 70 i morgen, og så skal I bare huske, at så bliver jeg jo fyret fra Danmarks Radio. 70 år er jo pensionsalderen i DR. Det står ikke til diskussion. Jeg tilføjede dog - efter en lille kunstpause - at nu bliver jeg for øvrigt ansat igen i overmorgen på en freelance-kontrakt, som det hedder - et år ad gangen.

Søren Ryge blev i 1990 kåret som 'Årets Piberyger'. Foto: Jonna Keldsen

Hvor lang tid har du tænkt dig at fortsætte?

- Det er egentlig meget enkelt. Så længe Danmarks Radio synes, det er sjovt. Så længe jeg selv synes det er sjovt, og så længe seerne synes. det er sjovt. Og egentlig er det, det sidste der afgør det, selv om det ikke kan måles direkte. Men så længe seerne gider se på mig, så tager jeg et år ad gangen, slutter Søren Ryge.

Søren Ryge har været ansat på DR siden 1977. I løbet af de mere end 40 år har han lavet flere end 500 forskellige programmer.