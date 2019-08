DR-legende: - Jeg følte mig lidt alene

- Det har været en drøm i mange år at få lov til at lave det til voksne, fortæller 'Troldpejlets' mangeårige vært, Jakob Stegelmann, til Ekstra Bladet.

Til efteråret vil det tidligere børneprogram rykke over på DR2 og navnet skifter til 'Troldspejlet & Co' og primært henvende sig til de voksne seere.

- Jeg har en fornemmelse af, at der sidder tonsvis af nørder, der ved mere om emnerne, end jeg gør. Nu får vi gæster ind som kan fortælle om deres passion, uden at vi skal tage det sjov fra det, siger han.

På Facebook er det væltet ind med positive kommentarer, efter nyheden om det nye format er blevet sluppet løs.

- 'Den bedste nyhed i dansk tv,' er der en der skriver, og det er ikke en af mine venner, lyder det med en næsten barnlig glæde fra 61-årige Jakob Stegelmann.

I næsten tredive år har han været 'den heldige nørd, der får lov at sidde i stolen'. Programmets alder overgås kun af 'TV Avisen' og 'Søren Ryge præsenterer'.

Siden Jakob Stegelmann var barn, har hans nørderier med tegneserier, animationsfilm og andre fiktive universer, været en ting han følte sig alene omkring.

- Da jeg som barn interesserede mig for superhelte og de her ting, der følte jeg mig lidt alene. Det var i Danmark, og der var ikke så mange med samme fascination. I dag er der millioner af mennesker, der går ind og ser superheltefilm. Det er noget andet end, da jeg startede. Det er vidunderligt at mærke, fortæller nørdernes nørd, Jakob Stegelmann og uddyber:.

- Der er en kultur omkring det her, og der er en masse voksne, der godt kan lide at spille computerspil og se superheltefilm. Selvom det ser kulørt og underholdende ud, så har det noget at sige.

Selvom der nu er langt større interessere for særligt computerspil, er den enormt kommercielle del af det ikke Jakob Stegelmanns kop the.

- Jeg kan godt lide ideen om, at man spiller mange sammen. At der er penge involveret er for så vidt bare et udtryk for, at der er mange, der synes, det er sjovt. Men det er ikke det, jeg interesserer mig for, forklarer han.

Der er endnu ikke sat en præcis dato på, hvornår det nye program starter på DR2, men planen er, at det bliver i december i år.