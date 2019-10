DR løfter sløret: Nye detaljer om 'Robinson'-kopi

Uden at fornærme nogen kan man vist godt konstatere, at konceptet bag DR's nyeste reality-satsning lyder som noget, man har set før på en konkurrerende kanal, der begynder med 'TV' og slutter på '3'.

'En gruppe af 14 almindelige danskere efterlades helt alene på en øde, tropisk ø kun med vand nok til at klare sig i et døgn. Herfra skal de på egen hånd finde ly, vand og føde – og forsøge at klare sig selv i en måned.'

Det, der ifølge DR gør deres version af 'Robinson Ekspeditionen' unik, er, at der ikke vil være kamerahold eller andre til stede på øen end de 14 deltagere, og at der ikke vil blive benyttet de sædvanlige krumspring for at skabe action og spænding.

Desuden er der ingen, der skal stemmes hjem og heller ingen pengepræmie på højkant.

Der kæmpes for overlevelse på DR's øde ø. Foto: DR

Socialt eksperiment

I en pressemeddelelse undlader DR - som sædvanlig - at bruge ordet 'reality-tv', men kalder i stedet 'Øen – en ny begyndelse' for 'et nyt socialt eksperiment, der undersøger mennesket og fællesskabet, når det kommer under pres'.

- Vi vil gerne undersøge, hvad der sker, når vi mister alt det, som vi er så vant til i vores danske samfund. Det er en enestående mulighed for at få indblik i, hvordan det moderne menneske reagerer, når det får muligheden for at opbygge et nyt samfund fra bunden, siger Jan Lagermand Lundme, der er redaktør for ’Øen – en ny begyndelse’ og tilføjer:

- Hvor vi i ’Alene i vildmarken’ har fokus på individet, har vi her fokus på fællesskabet. Vi går efter gruppens snak og refleksion om livet, og hvordan vi har valgt at leve i denne tid. På øen handler det ikke om at konkurrere, men om at holde sammen og indgå i et fællesskab.

’Øen – en ny begyndelse’ løber over otte afsnit og har premiere torsdag 17. oktober klokken 20.00 på DR1.

Ifølge DR er 'Øen - en ny begyndelse' et eksperiment, der blandt andet sætter fokus på samarbejde og fællesskab. Foto: DR