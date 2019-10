DR lukker populært program

Snart er det slut med at blive opdateret på de nyeste danske og internationale premierefilm i programmet 'Filmselskabet'.

Det populære tv-program på DRK lukker nemlig som følge af de omfattende besparelser i Danmarks Radio. Det skriver Soundvenue.

Det har længe været kendt, at DRK bliver lagt sammen med DR2 som en del af den massive spareplan.

Men 'Filmselskabet', som har kørt siden 2012, får altså ikke lov at leve videre på DR2 eller andre kanaler, som de fleste ellers havde regnet med.

Fattigt

Og det ærgrer programmets vært, Maria Månson.

- Jeg synes, det er fattigt, at DR nedprioriterer seriøs filmformidling. Film og tv-serier er den gren af kulturen, folk bruger mest tid på. Så jeg har svært ved at se, at DR opfylder deres public service-forpligtelser uden at have et dedikeret program, der dækker det, siger hun til Soundvenue.



Maria Månson er overbevist om, at DR fremover kommer til at mangle et program, der tager film alvorligt. Foto: DR/Thomas Jessen

Ifølge Månson er det uhensigtsmæssigt, at man med lukningen af det klassiske DR-program mister den viden og de kompetencer, som en hel redaktion gennem mere end et årti har opbygget.

- Jeg kan godt se, at ’Filmselskabet har kørt længe, og at det har fungeret rigtigt godt på flow-tv, hvor det har haft mange trofaste seere på DRK – og at man bruger lukningen af kanalen til at gentænke den del af kulturformidlingen. Men vi er ikke blevet spurgt eller bedt om at være med til at gentænke det, og det synes jeg da er dumt, siger Maria Månson.

'Filmselskabet' vil blive vist for sidste gang den 12. december.