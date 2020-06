DR-optagelser gik helt galt

Under optagelserne til DR2-programmet 'Bruuns Stue' gik alt langtfra efter planen. Det får nu DR til at beklage

''Bruuns Stue' er en skarp, aktuel og humoristisk quiz på DR2 med satiriker Rasmus Bruun som vært. Han udfordrer både seere og gæster på deres grænser - og på deres krænkelsesparathed. Vi lever i en ’krænkelseskultur’, hvor det af og til kan være svært at navigere med krænkelseskulturen og politisk korrekthed uden at træde nogen over tæerne.'

Sådan lyder det i DR's egen beskrivelse af det nye DR2-quizshow 'Bruuns Stue', som har Rasmus Bruun, der særligt er kendt fra 'Den Korte Radioavis' på Radio24syv, i front.

Onsdag 10. juni løb de første optagelser til programmet af stablen, hvorfor DR den seneste tid har søgt publikum på deres hjemmeside til at overvære optagelserne af 'Bruuns Stue'.

Men publikum, der overværede optagelserne 10. juni, har fået sig en noget anderledes oplevelse. Optagelserne gik nemlig langtfra efter planen.

I programmet sidder en række kendte danskere i det såkaldte quizpanel, og her skal de skiftevis 'buzze' sig ind og på den måde give til kende, om de har lyst til at læse en krænkende joke eller et udsagn op om en bestemt person, minoritetsgruppe eller lignende, efter de har fået oplyst et emne.

Under optagelserne 10. juni blev paneldeltagerne bedt om at tage stilling til, om de ville læse en krænkende joke op om en somalisk person. Det sagde tv-vært Huxi Bach, som var en del af panelet, ja til. Som et tvist blev en somalisk statist inviteret med ind i programmet, og hun skulle således høre Huxi Bach læse den grove joke op.

Rasmus Bruun er især kendt fra 'Den Korte Radioavis'. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Her kørte optagelserne dog af sporet, for den somaliske kvinde var tydeligvis ikke blevet briefet om, hvad der skulle ske, og hun blev derfor ked af det og begyndte at græde, da joken blev læst op.

- Jeg kan godt bekræfte, at det er sket. Så vidt jeg var orienteret, var statisten bekendt med vittigheden og det setup, der blev lavet, men det viser sig så, at der er gået noget galt i briefingen, siger Rasmus Bruun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Den kvindelige statist begynder at græde, og efter det er sket, er der flere, der ikke ønsker at fortsætte programmet, så vi tager en pause og taler om, hvad der er sket, siger Bruun, der dog byder en sådan debat velkommen i programmet:

- Det gør ikke noget for programmet, at det stikker i den retning. Det er den debat, man skulle tage, og det er også det, der er meningen med programmet, siger han.

Ifølge Rasmus Bruun blev det gjort meget klart under episoden, at den holdning, som kom til udtryk i joken, ikke var en, paneldeltagerne delte.

- Huxi, der som den eneste siger ja til at læse joken op, gør meget klart, at det ikke er hans holdning, og at det aldrig var noget, han selv ville bruge i sine shows, men alligevel er det jo ham, der pludselig står i klemme i det, for han er jo med i et quiz-program, hvor det her er en del af konceptet, og det tror han jo også er deklareret, og at statisten er bekendt med, siger han.

Se også: Scorer ny stor tv-tjans

Op til DR

Ifølge Rasmus Bruun er han nu nervøs for, hvad der vil ske med programmet, da DR angiveligt har taget programmets fremtid op til overvejelse efter episoden.

- Jeg er ikke klar over, hvor det ender henne i nu. I sidste ende er det jo DR's beslutning, siger han og fortsætter:

- Måske er det for kontroversielt til DR. Jeg er åbenbart lidt for grov i mine jokes. Men jeg er da ærgerlig over, hvis de har bestilt et program, som de så alligevel ikke er klar til. Men jeg håber da, at programmet kommer til at fungere, og at produktionsselskabet har talt om, hvad det var, der ikke fungerede, og hvordan det skal gøres i fremtiden, så vi kan undgå en lignende situation.

Iben Marie Zeuthen var en af dem, der var en del af panelet i det nye DR2-program. Pr-foto

Radiovært Iben Marie Zeuten var en af paneldeltagerne i programmet under den pågældende episode, og hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun bestemt ikke var tilpas i situationen.

- Jeg synes, det var et meget meget ubehageligt program at deltage i. Redaktionelt var det totalt ansvarsløst og ugennemtænkt. Hvad der skete helt konkret, har jeg ikke lyst til at komme ind på, fordi jeg ikke vil bruge de ord, der skal til for at gengive korrekt. Men også fordi jeg tydeligt sagde fra og ikke ville have noget med det at gøre, og det vil jeg stadig ikke, siger Iben Marie Zeuthen til Ekstra Bladet.

DR beklager Over for Ekstra Bladet lægger DR sig fladt ned og beklager episoden. De fortæller, at de lige nu er ved at gennemgå programmet fra top til tå sammen med produktionsselskabet. 'Der er tale om en del af nogle optagelser på allerførste optagedag til et program, der først skal sendes om et stykke tid. Det er klart, at vi nu ser meget grundigt på, om det lever op til det, vi gerne vil med programmet. Den konkrete måde, det udvikler sig på under optagelserne, har vi undskyldt over for den medvirkende', lyder det fra programchef Lisbeth Langwadt i en mail. Her fortæller hun ligeledes, at det endnu er uvist, hvad der skal ske med programmet i fremtiden. 'Vi er lige gået i gang med de allerførste optagelser til programmerne. Så hvordan programmerne ender er alt for tidligt at sige noget om', siger hun. Vis mere Luk

Også Huxi Bach er en del af panelet. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Huxi Bach, men han er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser.

Dansk tv-par går fra hinanden