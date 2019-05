DR overrasker med millionoverskud

Et årsresultat på omkring 200 millioner kroner. Det var, hvad DR kunne præstere i 2018 - året, hvor der blev fyret til 205 medarbejdere som led i den store sparerunde.

DR har netop offentliggjort årsrapporten for 2018, og ifølge Media Watch skyldes det ekstraordinære resultat en politisk aftale om at give DR et trecifret millionbeløb i kompensation for, at SKAT ikke har formået at inddrive licensgæld for omkring 311 millioner kroner siden lukningen af inddrivelsessystemet EFI i 2015.

Det fik som kompensation Folketinget til at sløjfe en gældspost i DR Byen på 178 millioner kroner, fremgår det ifølge Media Watch af ledelsesberetningen fra DR.

Af årsrapporten fremgår det også, at DR havde indtægter på lige knap 4,4 milliarder kroner.

Årets resultat før finansielle poster blev på 206 millioner kroner, mens bundlinjen landede på hele 197,8 millioner kroner. Det er væsentligt højere end i 2017, hvor der stod 14 millioner kroner på bundlinjen.

- Det er glædeligt at se, at der styr på tingene i DR, og at der år efter år er balance i økonomien. DR's økonomistyring rammer meget præcist igen i 2018, siger bestyrelsesformand Marianne Bedsted i en pressemeddelelse.

2018-overskuddet sender egenkapitalen op på 855 millioner kroner mod 649 millioner kroner i 2017.

- På trods af opgaven med at tilpasse DR’s fremtidige økonomi efter en væsentlig og stor reduktion i det økonomiske fundament, formåede vi samtidig at fortsætte den digitale transformation af DR. Medieudviklingen går stærkt, og det er glædeligt at se, at vi fortsat formår at udvikle DR til gavn for både traditionelle og digitale brugere, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn i pressemeddelelsen.

Det var altså ikke efterårets sparerunde, der gav det ekstraordinære resultat i DR. Den vil først for alvor kunne ses i det kommende regnskabsår. På længere sigt skal fyringerne give en besparelse på over 400 millioner kroner.

Blandt de fyrede er blandt andre Jacob Riising og Tue Blædel.

