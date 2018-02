DR overrasker - Populær vært vender tilbage efter 10 års pause

Søndag den 25. februar – dagen efter hans 72 års fødselsdag, har kanalen premiere på programmet ’Dobbelt op med Keld Heick’, som fremover bliver sendt hver søndag mellem klokken 10.03 og 12.00 på P5.



’Dobbelt op’ hentyder til, at Keld Heick i udsendelserne vil spille to favoritnumre med hver solist eller gruppe – eller at der er to sange fra samme kategori. Eksempelvis ’Melodi Grand Prix’ eller dansktop.



I P5’s nye formiddagsprogram vil Keld Heick spille musik, som han selv lytter til, og ’Dobbelt op’ har meget vide rammer, oplyser DR i en pressemeddelelse.

Imellem de musikalske indslag vil Keld Heick fortælle om sit forhold til den sang, han er i gang med at spille, eller til solisten, som han i mange tilfælde har mødt og måske også har interviewet i ’Musikbutikken’, som blev sendt på DR1 fra 1998 til 2002.



- Jeg er ikke bange for udfordringer, og jeg kunne ikke ønske mig et bedre program, når jeg nu sådan får lov til at spille den musik, jeg selv holder af, siger Keld Heick.

Keld Heick har stor erfaring - både med at spille og formidle viden om musik. Foto: Peter Klint

Velforberedt

Han fortæller, at han blev så grebet af det, at han kom til at bruge fire dage på at forberede den første ’Dobbelt Op’-udsendelse.

Det skulle dog gerne efterhånden blive lidt mindre, når han har rutinen, så der også fortsat er tid til at tage ud at synge.



Keld Heick indledte sin musikkarriere i 1962, da han vandt Foreningen Nordens musik- og sangkonkurrence.

I 1965 vandt han DM i rockmusik, og året efter fik han sit pladegennembrud, da ’Ved landsbyens gadekær’ blev årets hit.

Siden er det blandt andet blevet til en stribe dansktopsange og hitlistenumre, 31 finalepladser og ni vindere ved Dansk Melodi Grand Prix, duoen Keld & Hilda, hyldestshows om gruppen Four Jacks og meget, meget mere.



Keld Heick er på ingen måde ubekendt med at lave radio.

I slutningen af 1980’erne var han vært på musikprogrammet ’Pop Expressen’ for den københavnske lokalradio H.S.R., og fra 2003 til 2007 var han vært for det legendariske samtale- og ønskeprogram ’De ringer – vi spiller’ på DRs P4.

