DR overrasker: Præsenterer kæmpe ændring

Til efteråret lancerer DR en ny version af sit streamingtilbud DRTV. Men allerede fra i dag, onsdag, kan brugerne, hvis de ønsker det, opleve en forpremiere på det kommende DRTV og være med til at afprøve det nye tilbud.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Ifølge DR vil DRTV nu huske den enkelte bruger, som derfor præsenteres for indhold, der er mere relevant og personligt. En ny login-funktion sikrer også, at brugerne enkelt kan bruge DRTV på tværs af apparater.

- Den nye version af DRTV er selve fundamentet i vores ambition om at levere et streamingtilbud, der står lige så stærkt som vores tilbud på flow-tv. Når brugerne over tid fravælger flow-tv, vil vi give dem et attraktivt alternativ, nemlig DRTV, siger digital chef Michael Arreboe fra DR Medier i pressemeddelelsen.

Kan prøves nu

Allerede fra onsdag kan de brugere, der ønsker det, tilgå en forpremiere på det kommende nye DRTV, hvis de bruger en browser-version af DRTV.

Forpremieren løber fem uger og er igangsat, så brugerne kan komme med meldinger om fejl og mangler samt for at teste systemerne bag tjenesten.

Ifølge DR er den nye version af DRTV et led i omstillingen af DR's tv-tilbud. De stræber efter, at DRTV sammen med DR1 i fremtiden bliver hovedindgangen til tv-indholdet fra DR. I 2020 er det planen, at DRTV skal være det eneste hjemsted for Ultra og DR3, når disse flowkanaler lukker.

På streamingtjenesten vil der være en høj grad af dansk indhold.