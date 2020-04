DR-profil tager stor beslutning

I fem sæsoner af 'Løvens hule' har iværksættere kæmpet for at imponere løverne og gå fra DR-programmet med en investor og penge på lommen.

I den seneste sæson fulgte i gennemsnit 849.000 danskere ifølge tal fra Kantar Gallup med hver uge, og de seere får mulighed for at se en ny sæson i fremtiden.

DR og produktionsselskabet bag, United, søger netop nu iværksættere til en ny sæson. Og en del af holdet, som deltagerne skal forsøge at imponere, er allerede på plads.

Det ser du ikke på tv: Sådan foregår 'Løvens hule'

Jesper Buch har som den eneste været med i alle fem sæsoner af 'Løvens hule', og den stime fortsætter han til den kommende sæson, selvom han egentlig havde truffet en beslutning om, at det skulle være slut. Det fortæller han på Facebook.

'Jeg havde faktisk valgt at stoppe i 'Løvens hule' efter fem år ude på venstre flanke. Havde!!! For så kom corona, den satan, og jeg synes aldrig, 'Løvens hule' har været mere samfundsrelevant, end formatet er i 2020,' skriver han og fortsætter:

'Mange danske virksomheder og iværksættere har brug for støtte, gode råd og kapital, og det vil jeg gerne forsøge at være en del af at give. Derfor går jeg i studiet igen for at optage sæson seks, så nu er I advaret.'

Sådan 'snyder' DR med optagelserne

Jacob Risgaard klar igen

Jesper Buch er ikke den eneste af løverne, der er på plads til den kommende sæson seks af DR-programmet.

På Instagram har Jacob Risgaard delt et opslag, hvor han opfordrer virksomheder og iværksættere til at melde sig til den nye sæson.

'2020 har vist, hvordan verden kan ændre sig hurtigt. Det har bragt det bedste frem i mange og ramt mange uskyldige mennesker og virksomheder. Der kommer en kæmpe regning, der skal betales, og dette kan kun ske med danskernes gode idéer og arbejdsomhed. Derfor synes jeg aldrig, at et program som 'Løvens hule' har været vigtigere.'

Jacob Risgaard bekræfter over for Ekstra Bladet, at han igen sætter sig i en af stolene i den kommende sæson af 'Løvens hule', men har derudover ingen kommentarer til sæsonen på nuværende tidspunkt.

Den nordjyske rigmand havde den store pung fremme, da han for første gang medvirkede i den seneste sæson. Her brugte han 3.650.000 kroner, hvilket er næstmest på én sæson i DR. Kun Christian Stadil investerede mere i den første sæson af 'Løvens hule'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Buch, men han har ikke ønsket at uddybe opslaget.

Se også: Rasende DR-profil: - Det er sindssygt krænkende