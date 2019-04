DR-program vender tilbage med ny vært

Der er ikke længe til. Den 23. april vender det populære DR-program 'Kontant' tilbage til skærmen - denne gang med en ny vært.

Det drejer sig om 44-årige Jacob Kragelund.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Den nye tv-vært har de sidste fire år arbejdet på konkurrenten TV2, men vender nu hjem til DR, hvor han tidligere har slået sine folder.

Og det er ikke kun værten der er ny. Når programmet vender tilbage, er det blevet et kvarter længere.

- Vi behandler stadig én sag i hvert program, men ved at have lidt bedre tid, håber vi også, vi kan bringe dem et stykke videre, lyder det fra Jacob Kragelund.

Vender hjem

DR er på ingen måde nyt land for Jacob Kragelund. I virkeligheden er der tale om en garvet DR-rotte.

I 12 år, fra 2002-2014, arbejdede han på mediet, hvor han blandt andet var vært og journalist på en række velkendte forbrugermagasiner som 'Rabatten', 'Rene ord for pengene' og 'Konsum'.

- Ambitionen er, at vi hver gang kommer med afsløringer, og det er et arbejde jeg glæder mig rigtig meget til – sammen med de andre dedikerede og dygtige medarbejdere på ’Kontant’-redaktionen i Aarhus, siger Jacob Kragelund.

