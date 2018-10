DR slår fast: Det må du IKKE, hvis du vil være med i Bagedysten

I et opslag på dr.dk eftersøges der netop nu deltagere til næste års omgang amatørbagning.

Og netop ordet 'amatør' går DR meget op i i deres opslag, hvor det præciseres, at man - som forventet - ikke må have 'arbejdet som bager på fuld tid'.

Desuden må man heller ikke 'være uddannet inden for eller have arbejdet med professionel catering inden for de seneste 10 år', oplyses det.

Og hvis blot ens hovedindtægt stammer fra 'madlavning i et professionelt miljø', kan kan man også godt vinke farvel til drømmen om at ælte gærdej i den bedste sendetid.

Hvis man endnu ikke er fyldt 16 år, kommer man ikke i betragtning, og så påpeges det desuden, at man skal have masser af fritid til bagning og tv-optagelser i foråret 2019, hvor optagelserne løber af stablen i både hverdage og weekender.

For at komme i betragtning skal man - ud over at opfylde ovenstående krav - skrive en overbevisende ansøgning til statsradiofonien, hvor man blandt andet skal fortælle om sine fritidsinteresser og nævne sin favoritdeltager i Bagedysten.

Den aktuelle sæson af DR's seersucces er netop nu i fuld gang. I år er bageløjerne flyttet fra onsdag til lørdag, men med seertal på den gode side af millionen, ser det bestemt ikke ud til, at seerne ikke har mistet appetitten, når det kommer til fondant, glasur, sukker og marcipan.

