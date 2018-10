DR-speaker undskylder: Rørt til tårer

Tv-speakeren Stine Schwennesen kunne ikke holde sin bevægelse tilbage under Kim Larsens mindekoncert søndag aften

Mellem 20.000 og 25.000 danskere var stimlet sammen på Rådhuspladsen søndag aften for at hylde Kim Larsen til DRs mindekoncert, mens mange flere fulgte med hjemme i stuerne.

Og her lagde mange mærke til, at speakeren på DR1 Stine Schwennesen var påvirket over den 72-årige sangers død ugen før.

- Ja, Kim Larsen er ikke blandt os mere, lød det, inden stemmen knækkede.

Det skriver DR.

- Undskyld, jeg er også lidt rørt, fik hun hurtigt undskyldt.

- Intet kan erstatte ham, men vi kan mindes ham sammen, som vi lige gjorde her, tilføjede hun, inden hun fortsatte med at fortælle, hvad resten af aftenen på kanalen bød på.

Hvad mener du om, DR-speakerens stemme knækkede over? Det er da helt fint - hun er jo også bare et menneske Det er for meget! Hun burde ikke lade sig påvirke Det har jeg ikke nogen holdning til... Hvad mener du om, DR-speakerens stemme knækkede over? 91 % Det er da helt fint - hun er jo også bare et menneske 4 % Det er for meget! Hun burde ikke lade sig påvirke 5 % Det har jeg ikke nogen holdning til... Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Københavns Politi vurderede, at der var mellem 20.000 og 25.000 tilstede på Rådhuspladsen søndag 7. oktober. Foto: Anthon Unger

Kritik af Larsens mindekoncert: Håbløst og uværdigt

Koncerten, der bød på fortolkninger af Kim Larsen-sange fra en række danske kunstnere fik ikke mange pæne ord med på vejen fra Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo, der kaldte begivenheden for en decideret 'majestætsfornærmelse'.

Allerede inden koncerten gik i gang havde han revset DR tv-stationens valg af kunstnere, der blandt andre talte Oh Land, Mattias Kolstrup og Rasmus Walter.

Spilleplan 1. Caroline Henderson: Som et strejf af en dråbe 2. Dorthe Gerlach: This Is My Life 3. Rasmus Nøhr: Hvis din far gi'r dig lov 4. Love Shop: Langebro 5. Mette Lindberg & Kira Skov: Kloden drejer stille rundt/Sirenesangen 6. The Minds of 99: Kvinde min 7. The Minds of 99: Tik tik 8. Oh Land: Papirsklip 9. Michael Falch: Midt om natten 10. Mattias Kolstrup: Masser af succes 11. Rasmus Walter: De smukke unge mennesker 12. Kwamie Liv: Pianomand 13. Carl Emil Petersen: Jutlandia 14. Alfred Nordhøj Kann: Joanna 15. Magtens Korridorer: Det bedste til mig og mine venner 16. Magtens Korridorer: Rabalderstræde 17. Pigekoret: Om lidt

En ung Larsen-fan til mindekoncert. Foto: Anthon Unger

Se også: Efter Kim Larsens død: Nu taler sønnerne