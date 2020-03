DR-stjerne i voldsomme scener: Det var rigtig uhyggeligt

I søndagens sjette afsnit af DR-serien 'Når støvet har lagt sig' er Jacob Hauberg Lohmann i rollen som vvs'eren Morten stadig meget påvirket af det terrorangreb, som kostede 19 mennesker livet og sårede 23 på restaurant Svin, hvor blandt andet den lille pige Marie befandt sig.

Men også i virkeligheden har det været en barsk oplevelse for Jacob Hauberg Lohmann at optage scenerne, og selv om det er mange måneder siden, at holdet bag blev færdige med at filme serien, står hans scener i terrorangrebet stadig lysende klart for ham.

- Det var meget specielt for mig, for min rolle, Morten, er jo den første, der kommer ind på gerningsstedet efter angrebet. Han er derinde, lige efter at terroristerne er gået og løber rundt og leder efter sin søn, fortæller Jacob Hauberg Lohmann.

- Det kostede mig jobbet - igen

Univers af døde kroppe

Instruktøren gjorde brug af et specielt greb for at hjælpe den 46-årige skuespiller med at spille scenen med troværdighed.

- Milad (Alami, red.), der instruerer serien, synes ikke, at jeg skulle se settet, før vi optog, så jeg sad udenfor og ventede og strøg så ind, da de sagde 'værsgo', forklarer Jacob Hauberg Lohmann.

- Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle ind til, da jeg løb ind i det her univers af døde kroppe. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle gøre det, jeg nu ville gøre i situationen, og så ville fotografen følge med, så godt han kunne. Det var en kæmpe gave som skuespiller. Chokket var så meget større, for der var en masse, jeg ikke skulle spille mig til, siger skuespilleren.

Her er sandheden om dramatisk brud: Derfor gik vi fra hinanden

Han blev oprigtigt forskrækket, da han løb ind på restauranten.

- Jeg kan huske, at der sad denne her asiatiske pige i en stol og helt tydeligt var død, og det så simpelthen så makabert ud, så det studsede jeg virkelig over, siger Jacob Hauberg Lohmann.

- Det var bare voldsomt. Der lå en mand ude i køkkenet, og ham så jeg ikke, så jeg faldt over ham. Det er ikke kommet med i serien, men han lå med blod ud fra hovedet, og det nåede lige at blive rigtig uhyggeligt, for jeg kunne ikke afbryde det og spørge, om han var ok, siger skuespilleren.

Han mener, at det er en af seriens styrker, at man fokuserer på dem, der bliver påvirket af angrebet.

- I terrorøjemed er det spændende, at vi følger med i, hvad der sker med menneskerne og ikke så meget med gerningsmændene, hvilket man jo har gjort tusind gange før, siger Jacob Hauberg Lohmann.

'Når støvet har lagt sig' bliver sendt på DR1 klokken 20.00 søndag aften.

Overraskende udmelding: Genopstår efter ti år