DR-stjerne med i 'Vild med dans'

Skuespillerinden Marie Bach Hansen, der især er kendt fra hitserien 'Arvingerne' på DR, hvor hun spillede lillesøsteren Signe 'Sunshine' Larsen, skal til at kridte danseskoene.

Hun skal nemlig være med i næste sæson af 'Vild med dans', der løber over skærmen i efteråret.

Det skriver TV2.

Den 34-årige skuespillerinde har takket ja til at være med i det populære program i håbet om, at hun kan skubbe til sine egne grænser.

- Jeg er en person, der godt kan lide udfordringer, og det her er virkelig en stor udfordring. Både at danse, at konkurrere og gøre det hele på tv, siger hun til TV2.

Marie Bach Hansen havde en fremtrædende rolle i DR-serien 'Arvingerne'. Her spillede hun blandt andre over for Trine Dyrholm. Foto: Per Arnesen /DR

Elsker at danse

Marie Bach Hansen har tidligere stiftet bekendtskab med flere former for dans. I sin barndom gik hun til folkedans, og som teenager var det hip hop, hun kastede sig over.

- Jeg elsker at danse, og jeg vil virkelig gerne lære det ordentligt, siger hun.

Under sin uddannelse på teaterskolen prøvede hun også forskellige typer dans, men standard- eller latindans har hun ikke prøvet kræfter med.

De stilarter glæder hun sig nu til at udforske fredag efter fredag.

- Jeg glæder mig til at skulle danse så intensivt. Det motiverer mig meget at have et mål hver fredag. Hvis der er et klart mål, så knokler jeg, siger Marie Bach Hansen.

De øvrige offentliggjorte nydansere i 'Vild med dans' er sangeren Coco O., bokseren Mikkel Kessler, forretningskvinden Birgit Aaby, bordtennisspilleren Michael Maze, modellen Oscar Bjerrehuus, konditor, dj Christel Pixi samt skuespillerne Jakob Fauerby og Neel Rønholt.