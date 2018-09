DR tager konsekvensen efter koks: Kæmpe ændringer i 'LIVE!'-program

Da DR i fredags havde premiere på deres 'X Factor'-efterfølger i form af det musikalske talentprogram 'LIVE!', gik det på et afgørende punkt helt galt med teknikken, hvilket fik masser af seere helt op i det røde felt.

Det viste sig nemlig, at hvis man så programmet via streaming på sin mobil, tablet eller computer, hvor der ofte kan forekomme forsinkelse på signalet, var det probelematisk og i mange tilfælde komplet umuligt at stemme via DR's tilhørende app.

Det har nu fået DR til at foretage store ændringer i konceptet.

- Vi har lyttet til kritikken fra dem, der har brugt app'en og streamet, for det er jo der, problemet har været. Og så har vi kigget på, hvad vi selv synes ville klæde programmet, og heldigvis passede de to ting fint sammen. Vi havde nemlig en oplevelse af, at de 30 sekunder ikke var helt nok til, at man kunne nå at få et indtryk af artisten. Derfor har vi sat numrene op til at vare cirka et minut, siger underholdningschef Jan Lagermand Lundme og tilføjer, at han sagtens kan forstå frustrationen hos seerne hjemme bag skærmene.

- Jeg kan godt forstå, at nogle har været frustrerede over, at der ikke har været tid nok til at nå at stemme, hvis man har set programmet med forsinkelse. Fremover fortsætter muligheden for at stemme, indtil næste band eller solist går i gang. Det vil sige, at man vil have rundt regnet halvandet minut til at stemme i stedet for 30 sekunder som i fredags. Og med det her skulle det virkelig kunne lade sig gøre for alle at kunne nå at stemme.

Jan Lagermand Lundme og DR laver store ændringer i deres tv-koncept for at undgå flere tekniske problemer. Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

Nu kommer så det lidt irriterende spørgsmål. Kan du love, at det ikke går galt igen?

- Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan love, at vi har gjort - og vil gøre - alt i hele verden, for at det ikke sker igen. Vi er dog afhængige af et hav af forskellige systemer - både hos os selv og hos andre - så at give nogle garantier, det ville være fuldstændig fjollet.

Hvordan vil I undgå lige som sidst at gå over tid og forsinke TV-Avisen?

- Det bliver endnu mere et musikprogram nu, og det er det, vi rigtig gerne vil. Vi gør det på den måde, at vi har to tredjedele før TV-Avisen, og så den sidste tredjedel efter TV-Avisen. Så programmet bliver delt op i to, så vi har god tid til at kunne gøre det ordentligt.

Næste omgang af 'LIVE!' kan ses på fredag 20.00 på DR1.

Sanne Salomonsen med nogle af fredagens deltagere. Foto: Agnete Schlichtkrull / DR

