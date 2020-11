DR undskylder: Skrotter somalier-joke

'Hvordan slår man ti fluer med ét smæk? Man klasker en somalier i øjet.'

Sådan lød ordene angiveligt fra Huxi Bach under optagelserne til tv-programmet 'Bruuns Stue', der har premiere på DR2 på lørdag. Programmet, som ledes af vært Rasmus Bruun, har til formål at udfordre seernes og gæsternes grænser og krænkelsesparathed, og som led i programmet indvilligede komiker Huxi Bach i egenskab af paneldeltager i at læse en krænkende joke højt.

Men ovenstående vittighed fik en somalisk statist til at bryde ud i gråd, optagelserne blev standset og DR røg ud i en decideret shitstorm, da Ekstra Bladet kunne berette, hvad der var hændt - et forløb der blev bekræftet af værten.

- Jeg kan godt bekræfte, at det er sket. Så vidt jeg var orienteret, var statisten bekendt med vittigheden og det setup, der blev lavet, men det viser sig så, at der er gået noget galt i briefingen, har vært Rasmus Bruun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Den kvindelige statist begynder at græde, og efter det er sket, er der flere, der ikke ønsker at fortsætte programmet, så vi tager en pause og taler om, hvad der er sket, fortsatte han.

DR-optagelser gik helt galt

Dropper optagelser

Med en premieredato rundt om hjørnet oplyser DR til Ekstra Bladet, at det efterhånden velbeskrevne forløb ikke bliver en del af programmet.

'Det var den allerførste optagedag, og produktionen indså med det samme, at de ikke havde været tydelige nok overfor de medvirkende – både deltagere og statister – om, hvad programmets ramme og præmis var. Derudover blev optagelserne afbrudt, og derfor blev programmet ikke færdigt. Så af de to grunde har vi valgt ikke at sende de optagelser,' skriver programchef Lisbeth Langwadt i en mail til Ekstra Bladet.

Hun fortsætter:

'Vi har informeret deltagerne om det og i øvrigt undskyldt over for dem. Det var som nævnt de allerførste optagelser, der blev lavet til 'Bruuns Stue', og produktionen rettede hurtigt ind ved at undlade at benytte sig af statister og ved at sikre, at alle medvirkende fremover blev briefet grundigere om, hvad der skulle ske.'

Drama om kontroversielt program: Sendes stadig

Radiovært Iben Maria Zeuthen var en af paneldeltagerne i programmet under den pågældende episode, og hun har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun bestemt ikke var tilpas i situationen.

- Jeg synes, det var et meget meget ubehageligt program at deltage i. Redaktionelt var det totalt ansvarsløst og ugennemtænkt. Hvad der skete helt konkret, har jeg ikke lyst til at komme ind på, fordi jeg ikke vil bruge de ord, der skal til for at gengive korrekt. Men også fordi jeg tydeligt sagde fra og ikke ville have noget med det at gøre, og det vil jeg stadig ikke, sagde Iben Maria Zeuthen i juni til Ekstra Bladet.