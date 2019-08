DR-vært afslører: Danske stjerner i nyt tv-program

DR har fundet sin nye store satsning i tv-programmet 'Helt lyrisk'.

Det kunne ugebladet Her & Nu afsløre i sidste måned, hvor man også kunne fortælle, at navne som Poul Krebs, Caroline Henderson, Jokeren og hitmageren Bro havde takket ja til at deltage.

Da Ekstra Bladet mødte programmets vært, Lise Rønne, i DR Byen var hun klar til at afsløre endnu flere af de kanoner, som skal være med til at skyde hul igennem til seerne i stuerne.

- Vi har Bro, Caroline Henderson, Hjalmer Larsen, Steen Jørgensen, Poul Krebs, Wafande, Barbara Moleko og mange andre gode. Der er 12 musikere i alt, siger Lise Rønne.

Se også: Populær DR-vært: Det skal jeg nu

Afviser TV2-sammenligning

'Helt lyrisk' er en dansk udgave af et svensk format, hvor kendte pop- og rockstjerner skal fortolke et kendt digt.

- De synes, det er en svær og fantastisk udfordring at få ord, som vi alle sammen ved er smukke, der er jo en grund til, at det er digte, der har overlevet nogle gange 100 til 150 år, og så få lov at lave musik ud af dem. Jeg håber, at programmet kan være med til at vise os alle en ny verden, siger Lise Rønne.

Se også: Her er DR's nye storsatsning

Umiddelbart kan det lyde som DR's version af TV2-succesen 'Toppen af Poppen', men det afviser hun.

- Arh, det synes jeg faktisk ikke helt, det er, hvis jeg skal være ærlig. Det er musikere, og det er det, de har tilfælles. Vi har det lag, at vi har en digter, som vi skal lære at kende, og der er den bundne opgave, at man får en bestemt tekst. Jeg synes, det er noget helt andet.

- Man kan sige, at i 'Toppen af Poppen' skal de også fortolke. Bare hinandens musik?

- Jo, helt klart. Men det her er et litteraturprogram i en populær indpakning, hvor vi selvfølgelig får et musisk outcome, men det er et program, hvor vi sammen med litteraturprofessorer folder en stor dansk digter ud og lærer vedkommende at kende, siger Lise Rønne.

Lise Rønne, der efterhånden er blevet 40 år, har tidligere været vært for 'Boogie', 'X Factor', 'Eurovision' og hun er pt. vært i 'Aftenshowet'. Foto: Aleksander Klug

I Anne Linnets fodspor

Hun har sat ambitionsniveauet højt. Hun håber, at én eller flere af de deltagende musikere vil knække koden og lave en ny 'Barndommens Gade', der blev til et kæmpe hit, efter Anne Linnet omskrev Tove Ditlevsens kendte digt.

- Det ville være fantastisk, hvis det skete, og jeg tænker da, at det er muligt, fordi vi har materialet, som er nogle ord, som er smukke, og som danskerne har et forhold til. Så må vi håbe, at en af dem knækker koden og får det hele til at gå hånd i hånd, slutter Lise Rønne.

Programmet får premiere til efteråret og munder ud i en koncert, hvor musikerne skal vise, hvad de har fået ud af anstrengelserne.