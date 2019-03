DR-vært afslører stor nyhed

Anders Stegger er blevet far for anden gang

DR-værten Anders Stegger smiler formentligt ekstra stort for tiden.

Han er nemlig lige blevet far til en lille pige for anden gang.

Det afslører han på Instagram, hvor han har delt et billede af en lille hånd ved siden af et æg.

'2 dage gammel og klar til kampdag', skriver DR-værten til billedet i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag fredag.

Til Ekstra Bladet fortæller Anders Stegger, at fødslen er gået godt, og at den lille familie på fire er meget glade.

- Vi er rigtig glade, og det er super dejligt. To børn kan anbefales. Man tror ikke, man kan elske et barn lige så meget som det første, men det kan man åbenbart. Alt er godt, og vi hygger med familien, lyder det fra Stegger.

Familieforøgelsen betyder også et farvel til 'Stegger og Toft'. Foto: DR/Petra Kleis

Forleden meddelte DR-værten, at det at være far til to børn ikke er foreneligt med et job som eftermiddagsvært på P3. Derfor er han nu færdig med at være vært på 'Stegger og Toft'.

'Julie bliver, men jeg stopper, fordi jeg skal være far igen, og det dur ikke med de arbejdstider og 2 børn', skrev han på Instagram.

Vil ikke hænge sammen

Til Ekstra Bladet fortalte Anders Stegger i den forbindelse, at han ikke giver afkald på noget med sin beslutning om at stoppe på 'Stegger og Toft'.

- Nogen ville måske godt kunne få det til at fungere med at lave radio om eftermiddagen og have to små børn. Men vi er allerede pressede med et barn. Bedsteforældrene har to hentedage om ugen og sådan noget, har Anders Stegger tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Jeg glæder mig! Jeg har savnet min familie. Savnet at nå andet end at putte, lød det videre fra Anders Stegger, der i forvejen er far til pigen Nola på to år, som han har med sin kæreste, Pia, der er politisk redaktør hos Berlingske.

Hvad fremtiden bringer rent arbejdsmæssigt, ved Anders Stegger endnu ikke helt.

- Jeg bliver på P3, men præcis hvad jeg skal lave, arbejder vi på at finde ud af, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Hvem der skal afløse Anders Stegger om eftermiddagen, er endnu ikke faldet helt på plads. Indtil videre er Anders Hagen vikar i marts måned.