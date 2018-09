DR-vært om optagelser til 'Bagedysten': Et mareridt!

Snart har den nye sæson af 'Den store bagedyst' premiere på DR, men optagelserne til det populære program forløb langt fra uden problemer.

Det fortalte Timm Vladimir, der er vært på programmet, da Ekstra Bladet søndag morgen fangede ham på den røde løber til filmen 'Iqbal & Den Indiske Juvel' i Imperial i København.

Den danske sommer 2018 har nemlig været ekstremt varm, og det skabte udfordringer for amatørbagerne under optagelserne.

- Vi har haft rigtig mange problemer med varmen, fordi det har været den varme sommer, det har været. Vi optager i april, maj og juni, så det var jo sindssygt varmt, og derfor har alt sådan noget med at temperere chokolade og lignende været et mareridt for deltagerne. Vi har haft 30 grader og mere inde i teltet hver gang. Det plejer at være omvendt, hvor vi står og fryser ad helvede til. Så det har været en udfordring, lyder det fra Timm Vladimir.

På grund af varmen måtte medarbejderne bag programmet være ekstra opmærksomme på bagernes helbred under optagelserne.

- Flere gange har vi måttet være henne ved deltagerne og bede dem om at tage en pause og få lidt at drikke, fordi de har været meget påvirkede af varmen. Heldigvis har vi ikke haft nogen, der er faldet om, siger Timm Vladimir.

Timm Vladimir mødte op på den røde løber med sin søn Cassius. Foto: Tariq Mikkel Khan

God sæson

På trods af udfordringerne kan man ifølge Timm Vladimir godt glæde sig til den nye sæson af DR-programmet.

- Det bliver en rigtig god sæson, hvor der kommer til at være mange 'Bagedyst'-momenter, som man vil huske. Både når det går vildt galt, eller når det går rigtig godt. Det får vi allerede noget af i første program, siger DR-værten med et smil og fortsætter.

- Der kommer til at være kiks, men generelt synes jeg, at bagerne i år har et rigtig højt niveau, og at de er gode. De er ikke helt ude at skide, siger han med et grin.

Kom til skade

Varmen har dog ikke været den eneste udfordring i forbindelse med optagelserne til 'Den store bagedyst'. Under optagelserne kom en af deltagerne nemlig galt af sted.

- Vi havde en deltager, der faldt på cyklen og fik hjernerystelse under optagelserne, men lægerne vurderede, at det var forsvarligt, at vedkommende kunne bage videre. Så vi har en, der bager hele programmet med en hjernerystelse. Det var sådan noget med, at vedkommende måtte gå ind og bage og så ned og ligge mellem optagelserne. Jeg ved ikke, om vi ser det i programmet. Det må vi se. Men det hele gik, siger Timm Vladimir.

Forleden meldte DR ud, at de har valgt at flytte DR-programmets sendetid, så det bliver sendt lørdag klokken 20 i stedet for onsdag samme tid.

Ifølge Timm Vladimir er det en glimrende idé.

- Jeg glæder mig helt vildt, og jeg ser meget frem til, at programmet nu bliver sendt om lørdagen. Det synes jeg personligt er meget rart, fordi jeg tror, at der er mange børnefamilier, der synes, at det er lidt sent for børnene at komme i seng efter programmet omkring 21.30 på en hverdag. Specielt hvis man sidder og spiser 100 kager, mens man ser det. Så er det lidt svært at falde i søvn bagefter, siger Timm Vladimir med et grin.

Du kan se 'Den store bagedyst' på DR fra 29. september klokken 20.