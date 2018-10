DR-vært sat på plads af chef: - Jeg mister troværdighed

En demonstration mod Danske Bank i satire-programmet 'Tæt på sandheden' er blevet aflyst. 'Her går grænsen', mener DR

Seere af satireprogrammet 'Tæt på sandheden' på DR2 med den kendte komiker Jonatan Spang som vært, kunne i søndags høre, at en planlagt demonstration mod Danske Bank alligevel ikke bliver til noget.

Det var imidlertid hverken ordensmagten eller Danske Bank, der havde et problem med demoen. Faktisk var det Jonatan Spangs egen arbejdsgiver DR, der stod bag forbudet.

Det skriver Berlingske.

- Sådan er det bare. DR kan selvfølgelig ikke arrangere en demonstration mod en virksomhed, et parti eller en privatperson. Vi kan jo heller ikke arrangere en demonstration målrettet mod Novo Nordisk, hvis vi ikke kan lide deres medicin, siger Peter Gren Larsen, DR2's redaktør, til Berlingske.

'Her går grænsen'

Demonstrationen, der var planlagt til at foregå 30. oktober foran Danske Banks hovedkontor, må nu ikke længere nævnes i programmet.

- Det er ikke, fordi der mangler satiriske vinkler på dækningen af Danske Bank – men grænsen går ved, at man opfordrer til at demonstrere, siger Peter Gren Larsen til Berlingske.

Han siger desuden, at Jonatan Spang er velkommen til at demonstrere, hvis han gør det som privatperson.

Kendte ikke reglen

Selv fortæller Spang til Berlingske, at han ikke kendte til reglen om, at en DR-medarbejder ikke må opfordre til demonstration.

- Og det er ærgerligt, at der ikke lige er én, der opdager det, første gang det står i vores manus, siger han.

Demonstrationen havde da også været annonceret på Facebook i fire uger.

- Som det er nu, har vi på redaktionen lagt en masse arbejde i indslagene om Danske Bank-demonstrationen, og jeg risikerer at miste troværdighed over for dem, der ser programmet, og som har hørt mig tale om demonstrationen i flere programmer i træk, siger komikeren.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jonathan Spang.