DR-vært skal være far: Stopper og lukker program

Et job som eftermiddagsvært på P3 er ikke foreneligt med at skulle være far til to. Det synes radioværten Anders Stegger, der mandag har meddelt, at han stopper på programmet 'Stegger og Toft', fordi der er familieforøgelse på vej i privaten.

'Julie bliver, men jeg stopper, fordi jeg skal være far igen og det dur ikke med de arbejdstider og 2 børn', skriver han på Instagram.

I opslaget fortæller han også, at han bliver på P3, men skal lave noget andet.

I og med at programmet bærer Anders Steggers navn, lukker det naturligvis, nu hvor han ikke længere vil være at finde i æteren hver eftermiddag. Til gengæld fortsætter Julie Toft med at sende på samme tidspunkt.

'Julie får en ny medvært og laver et nyt program om eftermiddagen. Det har været en kæmpe fornøjelse og jeg kommer til at savne at være i radioen hver dag med verdens bedste lyttere', skriver Anders Stegger og meddeler, at duoen Stegger og Toft sender sidste gang på torsdag.

Julie Toft skal se sig om efter en ny makker. Foto: Petra Kleis/DR

P3's kanalredaktør, Steffen Raastrup, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at Anders Stegger stopper på 'Stegger og Toft'.