Drama bag kulissen: - Det gik helt galt

Under brylluppet udbrød der drama mellem parret Michael og Christina fra 'Gift ved første blik'. Et drama, som seerne hjemme i stuerne ikke så meget til

- Du lytter ikke til, hvad jeg siger.

Sådan lød den spidse kommentar fra 26-årige Christina i sidste afsnit af 'Gift ved første blik'.

Kommentaren var henvendt til 27-årige Michael, som hun kort forinden havde sagt ja til at gifte sig med - vel at mærke uden, at hun nogensinde havde mødt ham før, som traditionen foreskriver i DR-programmet 'Gift ved første blik'.

- Undskyld, lød det lettere overrasket fra Michael, hvorefter der opstod akavet stilhed mellem parret.

Nu fortæller Michael fra 'Gift ved første blik', at man ikke så alt på tv. Foto: DR

I programmet lader det dog til, at konflikten hurtigt er glemt, og at parret fortsætter med at nyde deres bryllupsfest.

Men virkeligheden var faktisk en helt anden. Konflikten udviklede sig nemlig og førte til, at de to var nødt til at tage en seriøs snak dagen efter brylluppet, som seerne kunne se i aftenens udgave af programmet.

'Gift ved første blik'-eksperter: Her er den perfekte mand

- Der er en del af skænderiet, der er blevet klippet væk, for der gik drama i den. Christina nævner, at jeg ikke er hendes type, og at jeg måske ikke var typen, hun gerne ville giftes med, og det gjorde mig selvfølgelig rigtig ked af det, og det slog rigtig hårdt. Vi talte ikke så meget mere den aften. Det gik helt galt, siger Michael ærligt og fortsætter:

- Jeg fik en god snak med både mine venner og også nogle fra Christinas familie, og de beroligede mig og sagde, at det hele nok ville være bedre dagen efter. Jeg havde det ikke super godt, for nu var jeg gået ind i det her projekt 100 procent, hvis hun så ikke ville.

Michael og Christina havde god kemi til brylluppet, men pludselig gik det galt. Foto: DR

Talte ud

Efter bryllupsnatten satte parret sig ned på Christinas opfordring og tog en god snak om, hvad der var sket, og hvorfor Christina havde reageret, som hun gjorde.

- Jeg var vildt bange for at stå op dagen efter og i tvivl om, om hun mente de ting, hun havde sagt, siger han:

- Men da vi så vågnede om morgenen, så kiggede hun på mig og kyssede mig og sagde, at hun synes, jeg var flot. Hun var ked af det og flov, og hun forklarede, at der havde været så mange følelser, og at det havde været svært at rumme alle de indtryk. Det var forvirrende for hende, og at jeg så var blevet til halvfuld og ikke hørte, hvad hun sagde, havde fået hende til at føle, at jeg måske ikke gad hende og trigget hende på den måde, forklarer Michael videre.

'Gift ved første blik'-eksperter: Stop nu de diller-billeder

- Hvordan har du det med, at alt det her er klippet ud, så seerne ikke får forståelsen for, hvad det er, der sker?

- Det har jeg det blandet med. Jeg synes godt, man kunne have set mere af, hvad der skete, for det er også spændende, men det er jo også dejligt, at DR passer på os.

En lyserød sky

Efter det nygifte par havde fået snakket sammen, var de to atter tilbage til at opføre sig som et nyforelsket par og på bryllupsrejsen blev der kysset godt igennem. Michael holdt sig heller ikke tilbage med at kalde Christina for 'sin skat' og komplimentere hende.

Se billederne: 'Gift ved første blik'-deltager i vildt vægttab

- Vi fik snakket godt sammen, og hun viste mig, at hun virkelig gerne vil det her, og at hun ikke er for fin til at sige undskyld. Det hele var bare en stor misforståelse, siger han og fortsætter:

- På bryllupsrejsen var vi jo bare på en lyserød sky. Der var intet drama, og vi hyggede os bare. Jeg synes jo simpelthen bare, at hun er så dejlig, og jeg husker ikke andet fra den ferie, end at vi hygger os og spiser mad. Jeg var i en eufori af lykke. Selvom nogen måske vil synes, at det gik stærkt, så føltes det rigtigt for os, siger han.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Christina.

Du kan følge med i, hvordan det går Michael, Christina og alle de andre par hver torsdag kl. 20.00 på DR eller på DRTV.