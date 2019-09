Drama bag kulissen: Det så du ikke på tv

Umut Sakarya fik igen hug af dommerne i 'Vild med dans', og det fik ham til at miste modet for en stund

Fredag aften bød igen på bundkarakterer for kokken Umut Sakarya og hans dansepartner Jenna Bagge, der måtte nøjes med otte point fra de fire dommere for deres tango.

Det var en fordobling fra sidste fredag, hvor de fik sølle fire point. I alt vel at mærke.

Og selvom Umut Sakarya udadtil tog det hele med et smil, så var han ved at brænde op indeni.

Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi talte med ham umiddelbart efter afgørelsen.

- Det er sgu nærigt af dommerne med de point. Jeg ved godt, det er en forøgelse på 100 procent, men stadig. Det er forfærdeligt at få så lave point, sagde han og fortsatte:

- Da jeg gik ud for at ryge en cigaret efter pointene, overvejede jeg virkelig kraftigt bare at gå hjem, fordi vi går og træner så fucking mange timer, og man føler virkelig, at folk har hygget sig, når man har været oppe og danse. Vi har haft det fedt, og man er helt fyldt med energi, og så får vi bare to-taller, og i sidste uge fik vi et-taller. Man bliver helt skuffet over sig selv, og jeg synes, det er pinligt over for Jenna. For vi træner en hel uge, og så kan man ikke præstere, hvad der skal præsteres. Men åbenbart er der nogen derude, der tror på os, lød det ærligt fra Umut Sakarya.

Måtte afreagere

Ifølge den kendte kok måtte han derfor også afreagere kraftigt, efter det stod klart, at han og Jenna igen fik dårlige karakterer.

- Jeg kan ikke holde gejsten. Jeg var nødt til at gå ud og sparke til nogen ting, for jeg blev virkelig ked af det. Man bliver helt ulykkelig. Man føler, det er uretfærdigt, fortalte han og fortsatte:

- Men så kommer jeg ind og ser hende (Jenna, red.) smile, og så kan jeg lidt igen. Du skulle have set mig derude. Jeg var ikke meget værd. Jeg var bare skuffet og ked af det. For jeg gider ikke undvære Jenna i min hverdag.

Derfor var både Umut Sakarya og Jenna Bagge også ekstra glade for, at seerne havde valgt at stemme på dem, så de kunne sikre deres videre overlevelse i 'Vild med dans'.

- Vi er virkelig glade og lettede. Det kunne ikke være bedre. Vi fik bundpoint af dommerne, men der er seere, der stemmer på os og gerne vil se mere af os, og det er virkelig fedt. Jeg var ret sikker på, at vi skulle hjem i dag. Men heldigvis er der mennesker derude, der har humor, som har reddet os. Da de sagde vores navn så tidligt, tænkte jeg: 'Fuck, der må være mange, der har stemt på os'. Vi har haft brug for hver evig eneste af dem, og det har vi nok også brug for i næste uge, sagde nydanseren med et grin og påpegede, at han er bagud i forhold til andre 'Vild med dans'-deltagere, der eksempelvis har prøvet kræfter med dans i kraft af deres erhverv.

- Jeg er jo startet fra nul. Jeg har ikke gået på skuespillerskolen, og jeg har aldrig danset før. Jeg har kun fået lov til at være en 'motherfucker' på fjernsynet. Så alt er nyt for mig. Vi lærer ikke, hvordan vi skal stå, kigge og alt det der på kokkeskolen. Så jeg kæmper.