Drama i 'Bagedysten': Var på smertestillende i finalen

'Bagedyst'-finalisten Anne Tirstrup er ikke just strøget problemfrit igennem udsendelserne, men i lørdagens finale af det populære kageprogram nåede uheldet nye højder for den 26-årige amatørbager.

Midt under den hemmelige udfordring ville hun i spring forcere en stol, men endte med at skvatte og forstuve foden.

Hun forsøgte at bide smerten i sig, men må overgive sig og lade foden forbinde under tidspresset.

- Den var heldigvis bare forstuvet, og så havde jeg fået et ordentligt slag på knoglen ved anklen. Og det gjorde meget ondt, kan jeg fortælle. Men jeg var meget glad for, at den ikke var brækket, for det betød jo, at jeg kunne få lov til at bage, siger hun, da Ekstra Bladet taler med hende efter finalen.

Anne Tirstrup måtte herefter blive stående i køkkenet for ikke at belaste den skadede ankel, men trods den nedsatte mobilitet klarede hun udfordringen til en andenplads.

Dagen efter klarede hun sig igennem mesterværket på smertestillende piller og med en ankel, der var tapet op, for at det ikke skulle gøre alt for ondt, fortæller hun.

- Jeg tror, at hvis man er vant til at dyrke sport, har man prøvet at få en skade og bare spille videre. Jeg er bare ikke typen, der giver op på sådan noget. På skadestuen fik jeg besked på, at jeg skulle tage hjem, lægge benet op og holde mig i ro, men så måtte jeg jo sige, at det skulle jeg nok gøre, når jeg havde bagt i fem timer dagen efter. Jeg var nået så langt, så jeg kunne simpelthen ikke stoppe der, siger hun.

Perfektionisten måtte vige

Anne Tirstrup fortæller i programmet, at hun under sin deltagelse i 'Den store bagedyst' har måttet lægge sin indre perfektionist på hylden. Hun har i stedet fokuseret på at rejse sig, når hun fejler.

Det er en indstilling, hun vil tage med sig videre, fortæller hun.

Anne Tirstrup har lært meget under 'Den store bagedyst'. Foto: DR

- Jeg er stadig meget perfektionistisk, men jeg prøver på ikke at banke mig selv oven i hovedet, når det ikke altid lykkes. Jeg prøver at sige til mig selv, at ingen er perfekte, og at det er okay at falde eller fejle, hvis man kan rejse sig op igen. Og jeg tror, at 'Bagedysten' har været med til at give mig et boost i den retning, siger hun.

Og selvom det endte med, at Mads Eg Andersen tog sejren for næsen af Anne Tirstrup og den tredje finalist, Lena Thorsson, mener hun, at det var den rigtige vinder.

- Jeg udfordrede ikke mig selv på, at jeg skulle vinde, jeg udfordrede mig selv på, at jeg skulle komme igennem på en god måde. Og jeg synes, at Mads er den helt rigtige vinder. Han er skidedygtig, men derfor var det jo fedt at prøve at udfordre ham alligevel, siger hun.

Hun er da heller ikke klar til at lægge bagegrejet alt for langt væk.

- Jeg har elsket at lave det her, og jeg elsker den verden og de ting, det har ført med sig. Så jeg er helt klart åben for mere. Hvad det skal være, det ved jeg ikke endnu. Jeg har lige haft en lille pause med bagningen efter alt det kage, det sidste halve år har budt på, og nu bager jeg bare, når jeg har lyst, siger hun.

